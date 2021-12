Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad y a mí, que me encantan estas cosas, casi no me quedan ganas de celebrar. La noche de hoy será bastante triste, pero no dejaré de celebrarla. Me niego. Tengo motivos para estar feliz, agradecido y para sentirme afortunado.

Estaré solo en mi casa de Madrid, probablemente comiendo pizza, escuchando villancicos y atiborrándome de palomitas de maíz hechas en la sartén con una pizca de aceite de Galilea (mi pueblo en La Rioja) y muy poquita sal. Es bastante posible que me haga un maratón de Solo en casa (al menos veré la 1 y la 2, las de Macaulay Culkin) y también cabe la posibilidad de que eche alguna lagrimita cuando haga videollamadas con mi familia viéndoles cenar juntos a muchos kilómetros de mí, pero… es lo que hay. ¡Y hay que celebrar!

Este año me encerraré en Nochebuena porque no quiero correr riesgos, no quiero contagiarme de coronavirus y no quiero que se cancele Madrid Circus Festival (el espectáculo teatral en el que estoy trabajando), pudiendo dejar sin trabajo al montón de personas que trabajan cada día conmigo, cumpliendo todos los protocolos de seguridad para hacer un poco más felices a los que nos vienen a visitar. La cultura es segura. Las cenas de empresa por Navidad, y las fiestas posteriores, no tanto.

Yo, que soy de los que creen en una sociedad en la que impere el sentido común, pienso que no debería ser necesario que un gobernante nos dijese si tenemos que llevar mascarilla o no. Creo que en estos días de incertidumbre, de sentimientos raros y de ganas contenidas de abrazar y besar tiene que reinar la calma y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros.

Celebremos, porque tenemos motivos para hacerlo. Que suenen los villancicos a tope, pero cantemos con mascarilla. Sed muy felices y cuidaos mucho.