Necesitamos ciudades más verdes

La casa como cárcel. Así se han sentido muchos en sus viviendas después de pasar confinados tantísimos días en unos espacios que, horror de los horrores, se han revelado feos, incómodos, ruidosos, oscuros, tristes y hasta insalubres. ¿Qué haremos cuando salgamos de esta? Más de uno piensa en cambiar de piso, de barrio e incluso de ciudad. Ay, el campito. Hace unos meses lo veíamos como un lugar sin futuro y ahora se nos descubre cual paraíso, ajeno a pandemias, a contaminaciones, a estrés, y desde donde se puede teletrabajar divinamente.

Según una encuesta internacional promovida por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, tras el paso mortífero de la Covid-19 los ciudadanos valoramos ahora por encima de todas las cosas el disponer de jardín o terraza en las viviendas. También soñamos con ciudades diferentes, más verdes, con amplias zonas peatonales donde la proximidad nos permita ir andando o en bicicleta al trabajo. Esas condiciones residenciales aparentemente idílicas empiezan a ser incluso más importantes que las laborales.

"Ha sido muy duro descubrir cuán cruel resulta sufrir el déficit de naturaleza"

No somos tontos. Y aunque humanos, intentamos no tropezar dos veces con el mismo error de confundir consumo con calidad de vida. Ha sido muy duro descubrir cuán cruel resulta sufrir el déficit de naturaleza, conformarnos con ver la primavera desde la ventana. En cuanto nos dejaron salir, salimos huyendo de las calles y buscamos zonas verdes donde, por fin, empezamos a sentirnos vivos. ¿Cómo no iba a haber aglomeraciones en esos sitios?

En nuestras ciudades de hormigón los espacios de bienestar son escasos. Es un error. Si algo hemos aprendido es que los necesitamos. Será difícil, pero hay que renaturalizar las ciudades cuanto antes. Y pasear más.