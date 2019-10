Carta a los independentistas: no sois gente de paz

Pensarás que, si eres independentista, pero no de barricadas, me tendría que ahorrar lo de que no sois gente de paz. Lo cierto es que lo que os estáis ahorrando muchos es la condena a los radicales. Ahora les ha dado por ofrecer entrevistas sin quitarse las capuchas y resulta que muchos de ellos son estudiantes de clase media que dicen estar frustrados porque no tienen la seguridad de sus padres. Está claro que por Andalucía no se han dado una vuelta. También está claro que tienen suficientes problemas como para haberse tragado el cuento xenófobo de que son especiales al haber nacido en Cataluña.

Es urgente abrir los ojos frente a las políticas que apelan a las bajas pasiones, propias de dictaduras

Del arraigo a ese pensamiento mágico tienen la culpa vuestros dirigentes, que llevan décadas alimentando un discurso antisistema, pero son nacionalcatólicos y ricos. El independentismo no es un problema de identidad como sus líderes hacen creer a los escalones de abajo (y a Podemos), sino que va de no perder privilegios. Cataluña no ha amasado dinero por su lucha encarnizada en una historia única alejada de España, sino por haber tenido un Estado detrás respaldando su crecimiento.

El procés es un insulto a la democracia. Se clama por la opresión mientras se cortan carreteras para impedir que se manifiesten unionistas. Se miente tuiteando que España es un estado fascista que silencia mientras se manipula la verdad en TV3. Esto no se arregla con un referéndum, sino con un extintor. Se ha cruzado la frontera de violencia quemando contenedores, coches y casi policías.

Es una falta de respeto y de cultura comparar el 'apartheid' con el independentismo de la élite económica



Lo llamáis autodefensa, pero os contrariáis diciendo que la bronca es un mecanismo de transformación social porque "si los negros se hubieran callado, seguirían sin ir en bus". La violencia solo es el medio en sociedades tercermundistas; es una falta de respeto y de cultura comparar el apartheid con el independentismo de la élite económica. Es urgente abrir los ojos frente a las políticas que apelan a las bajas pasiones y que se alejan de la razón, propias de dictaduras.

El Govern lleva años gobernando con presupuestos caducos que han aumentado en medio millón la cifra de pobreza. La crisis no es mayor porque la Generalitat tiene poder autonómico y el Estado "opresor" se encarga de evitar la quiebra. Por vuestra ceguera, el futuro de todo un país está comprometido.

Pedís empatía, pero volvemos a estar en elecciones hablando de los problemas de Cataluña y no de los de Extremadura, donde el futuro de los jóvenes tarda tanto en llegar como el tren. O los problemas de los astilleros de Cádiz, de la Atención Primaria Rural de Castilla, de los pensionistas o de los que la identidad nacional ni pueden planteársela porque son migrantes y hay partidos que cuestionan sus derechos. Problemas reales de todo un país comprometidos por los caprichos de una región. Eso, gent de pau, también es violencia.