Galicia versus Andalucía

Lo de Feijóo me recuerda a Susana Díaz. Lo defendí en su día, pero a medida que se acercan las elecciones gallegas, lejos de retractarme, siento que se asemejan aún más. Al igual que le ocurrió a Díaz en Andalucía, las encuestas coinciden en darle a Feijóo mayoría suficiente para gobernar, con la diferencia de que al gallego le dan la victoria en solitario y la andaluza hubiera requerido el apoyo de partidos como Adelante Andalucía. El resultado lo sabemos: se fue a la oposición.

Feijóo –que al igual que Díaz también le ha dado vueltas a ver si opta a liderar el partido a nivel nacional o no– ha decidido reducir a la mínima expresión las siglas del PP en campaña, dando por hecho, igual que hizo Díaz con las del PSOE en su día, que su marca personal vende más. Veremos a ver...

El tiempo ha demostrado que las encuestas no siempre aciertan y que por un puñado de votos, uno se puede ir a la oposición. Y ya se sabe, que diría Talleyrand, el poder desgasta al que no lo tiene. Feijóo no se puede permitir el lujo de perder la presidencia de Galicia si se plantea algún día dar el salto a la política nacional. Eso ya lo probó Díaz y mire usted lo que le pasó.

Ahora, el presidente gallego rechaza una coalición con Cs para las elecciones del 5 de abril; y por más vueltas que le den Casado y Arrimadas en Euskadi y Cataluña, en Galicia se tendrán que conformar, como mucho, con que Feijóo le deje algún hueco a Cs en las listas. También le ocurrió a Rosa Díez en 2015, cuando decidió rechazar un acuerdo de UPyD con Cs y caminar en solitario. ¡Vaya, si lo hizo! No digo que a Feijóo le vaya a suceder exactamente lo mismo, pero ya se sabe: «dividir para reinar».