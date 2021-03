La mujer fuerte entre montañas

Cada vez somos más mujeres que se atreven a correr entre montañas, a practicar un deporte tan duro y tan reconfortante como el trail running. Siento que desde que empecé en 2016 el trail ha cambiado, cada vez hay más adeptos, y entre ellos cada día podemos ver colgarse un dorsal a multitud de mujeres.

Me encanta poder decir que cada vez cuesta más finalizar la carrera rompiendo la cinta de meta en primera posición, que hay que sudar la gota fría para poder subir en el cajón. Y desde mi humilde punto de vista me parece maravilloso, ya que nos indica que estamos creciendo, que la mujer no tiene limites y que puede hacer lo que se proponga. No es de extrañar, ver a mujeres entrar primeras de la general en muchas carreras de ultra distancia, hace poco vimos a mi compañera Ruth Croft, ganar una ultratrail con mucha solvencia.

Estos sucesos nos hacen darnos cuenta que cada vez hay menos diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo en larga distancia y me gustaría que estos ejemplos sirvieran para poder cambiar el mundo poquito a poco. Necesitamos un cambio, porque aún vemos desigualdades, porque aún seguimos viendo como se infravalora a la mujer y cómo muchos medios de comunicación no nos dan el mismo valor, aún vemos como organizadores de carreras no nos tratan de la misma forma y como nos quieren arañar y quitar gran parte de nuestro éxito.

Seguimos creciendo y seguimos luchando. Espero que cada día haya más mujeres que se atrevan a superar sus límites, que no se dejen pisotear, que crean que pueden lograrlo, porque sí se puede, porque podemos conseguirlo porque ya lo hemos demostrado. Y ya basta de ser transparentes, ya basta de injusticias, es hora de salir y gritar para que se nos oiga y se nos vea.

Feliz día de la mujer.