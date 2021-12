Ana Torroja y la lección de su especial de Nochebuena en TVE

La Nochebuena es un retrato del poco riesgo y limitada imaginación de la televisión de hoy. Se repiten fórmulas, algunas incluso deterioradas con el paso de los años. Véase Telepasión 2021. Pero hay aprendizajes de la tele más clásica que se mantienen. El más claro es el que atesora el especial de Ana Torroja en La 1. El programa de Televisión Española ha protagonizado la escenografía más bonita de la noche del 24 de diciembre de 2021. Así se ha creado un acogedor y colorista envoltorio artístico para vestir las canciones más míticas de la que fuera cantante de Mecano. Esta vez, en gran parte, interpretadas junto a compañeros de su profesión, como Alaska, Pablo Alborán, Miss Caffeina o Raphael. Cómo no.

Lo brillante de este show es que pasa de la acomodada y manoseada fórmula de gala de José Luis Moreno consistente en enfrentar a la figuración de público a un escenario con brilli-brilli. Fuera inercias y automatismos. De hecho, qué antiguo es el brilli-brilli. La buena escenografía televisiva es la que crea universos creativos propios que sumergen al público en la experiencia de una fantasía única de programa. Universos creativos propios que, además, cuentan con el cometido de saber potenciar las tramas de guion de la historia, que necesita contar el espectáculo para trascender con carisma.

Ana Torroja y la parte del set en la que los arcos eran protagonistas TVE

Los estudios de televisión no son un auditorio. Por tanto, en ellos se deben construir mundos donde la imaginación se despierte en la audiencia. El espacio de Nochebuena de Ana Torroja ha intentado este objetivo rompiendo con la estructura de gala típica y dividiendo el plató en dos sets enfrentados. Uno con prominentes arcos luminosos, otro con una gran pantalla que no lo parecía porque su presencia se descolocaba con la colocación de una especie de contenedor refulgente por el que han ido cantando las estrellas invitadas. Ambos lugares han estado separados por una icónica puerta que los comunicaba entre sí, omnipresente en planos artísticos de realización en las actuaciones.

Raphael y Ana Torroja cantando en Nochebuena, en el contenedor que daba personalidad a la escenografía. TVE

Este pórtico de madera y luminotecnia no sólo ha servido de conexión entre lugares, también ha ayudado a hacer más inventivas las transiciones entre canción y canción de Torroja y dar más entidad a las actuaciones en sí. Estaba tan bien incorporado que hasta el suelo se iba iluminando con los pasos de Torroja, como remarcando su luz propia. Escenografía con liturgia unida con el guion. Incluso lo que colgaba del techo del estudio 5 de Prado del Rey, donde se ha grabado el show, se ha organizado estéticamente con el resto del decorado. Los focos no han estado sólo para poner luz y han ornamentado las alturas del plató.

Los focos rematando la escena en el techo, junto a la iconografía propia del espacio con la puerta y el contenedor-escenario que da esa distinción al espectáculo. TVE

Como en tantos shows musicales, en este especial ha existido la gran pantalla de leds de fondo, pero la diferencia está en que aquí no ha dado la sensación de más de lo mismo porque ha estado integrada dentro de atrezo clásico y, causa-efecto, no se ha visto como 'mira, otra vez más el pantallón de fondo de siempre'. Porque elemento se ha introducido con coherencia y dentro de la atmósfera.

El pantallón habitual no se siente como tal porque el escenario-contenedor rompe y crea un mundo identitario para el especial TVE

Todo visto con una realización de Chema Sánchez-Chiquito de TVE, que ha demostrado en este show una de sus miradas más modernas. Sin florituras, estético pero concreto, detallista pero diáfano. No cerrando el programa con el evidente plano general y acudiendo a la expresividad en primer plano de la emoción de la artista. Así el especial de Ana Torroja, 'Un año más', ha sido el más cálido de toda la Navidad. Ha creado un mundo sin la clásica combinación de retales de tópicos Navideños y ha mezclado lo mejor del vibrantemente colorista 'Top of the pops', el legendario y siempre moderno espacio musical de la BBC, con el legado aplicable al hoy de Valerio Lazarov: juega con una idea clara coordinando el atrezo de siempre, iluminación, realización e interpretación para que tu programa no parezca uno más del montón, para que simplemente sea el exclusivo especial de Ana Torroja. Ni más ni menos.