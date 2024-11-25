Estas son las tiendas en las que encontrar las mejores ofertas de Black Friday 2024 en España

La celebración oficial del Viernes Negro en España es el 29 de noviembre, pero durante varias ediciones los descuentos para ahorrar se anticipan en algunos comercios.

Lo estábamos esperando... ¡y el Black Friday ya está aquí! El 29 de noviembre se celebra de forma oficial en España, aunque ya llevamos varias semanas disfrutando de la campaña en las tiendas que lo han activado y que se alargará hasta la celebración del Cyber Monday. Merece la pena aprovechar los descuentos de Viernes Negro para ahorrar en nuestras compras navideñas o para darnos un capricho en algunas de las tiendas que lo celebran: Amazon, Media Markt, Pc Componentes, Fnac...

De hecho, si eres previsor y ya tienes fichados los productos que siempre arrasan en el Viernes Negro, solo tienes que empezar a comprobar si están en algunas de las tiendas que ya han adelantado su Black Friday.

PC Componentes, Fnac, El Corte Inglés, Media Markt, Amazon, Zara, Carrefour... desde 20deCompras te vamos actualizando cuáles son las webs que se adelantan a este evento comercial y que, a lo largo de noviembre, nos sorprenderán con los mejores chollos.

Black Friday 2024 Media Markt

Por fin ha llegado el Black Friday a Media Markt. Lo hace con una campaña que ha llamado Semanas 'black', por lo que los descuentos estarán activos durante 7 días. Así, si te interesa renovar tu ordenador, tu móvil, la televisión u otros dispositivos a buen precio, no dejes pasar la oportunidad de aprovechar las mejores ofertas del Viernes Negro.

'Descuentazos' en el Viernes Negro de Cecotec

La firma española Cecotec ha comenzado su mes de los 'descuentazos'. En él, podemos encontrar grandes descuentos en freidoras de aire, robots de cocina, el famoso robot aspirador Conga y otros pequeños y grandes electrodomésticos con los que la marca se adelanta al Black Friday. Este año, ofrecen nuevas ofertas cada semana por lo que no hay que dejar pasar ninguna interesante... ¡no vaya a desaparecer!

Black Friday 2024 en Pc Componentes

Los descuentos de Pc Componentes son unos de los más esperados en Black Friday. Su especialización en dispositivos tecnológicos hace que muchos recurran a él para adquirir ordenadores, monitores y otros gadgets. Así, en su Viernes Negro, además de fichar unos portátiles a precios muy interesantes, encontramos descuentos de hasta el 60%.

Ofertas de Black Friday en Amazon

El gigante del comercio online ha anunciado, por fin, su esperado Viernes Negro. Este 2024, el Black Friday de Amazon se convierte en una semana de ofertas desde el 21 de noviembre al 2 de diciembre. Así, los expertos ahorradores ya preparan su wish list con productos básicos del día a día como pastillas de lavavajillas o con algún que otro capricho como el popular Kindle.

Viernes Negro en El Corte Inglés

El Corte Inglés ha activado su campaña de ofertas con las que se adelanta al Black Friday. Así, hasta el 24 de noviembre, la sección de electrónica y electrodomésticos son las que más descuentos presentan en este primer avance de Viernes Negro.

Black Friday de Carrefour

Carrefour activa su Pre Black Friday hasta el 21 de noviembre con buenas ofertas en los productos favoritos al mejor precio. Así, es un buen momento para renovar el televisor, el teléfono o los electrodomésticos, pero también moda y colchones, entre otros productos.

Fnac y sus descuentos de Viernes Negro

La tienda especializada en libros, electrónica, música y vídeo ha sido una de las primeras en adelantarse al Viernes Negro: ya ha comenzado con las mejores ofertas de hasta el 50% en todo su catálogo. Hay ordenadores portátiles, ‘air fryers’ de primeras marcas, smartphones y muchos más... Al menos, mientas haya stock, así que, ¡corred antes de que vuelen los mejores chollos!

Viernes Negro en Xiaomi

Quienes quieren renovar su teléfono móvil u otros dispositivos tecnológicos, ya pueden hacerlo a buen precio en el Black Friday de Xiaomi. Con el código 2024BF20, en la aplicación, se pueden conseguir un cupón extra de 20 euros. Así, hasta el próximo 1 de diciembre, la marca ofrece sorpresas diarias y ofertas por tiempo limitado que incluyen regalos en tus compras.

Ofertas anticipadas en el Black Friday de Huawei

Otra firma techie que ya tiene ofertas de Viernes Negro es Huawei. De hecho, hay descuentos de hasta el 60% y un cupón extra del 8% que se puede usar hasta el 13 de noviembre. En su catálogo encontramos smartwatches, tablets, ordenadores y móviles. ¿No te parece una oportunidad el MateBook 14 por 899 euros en vez de los 1.099 habituales?

Black Friday en Cortefiel

El Viernes Negro también es una buena oportunidad para renovar nuestro armario a buen precio. Más si aprovechamos el Pre Black Friday de Cortefiel, donde podemos encontrar cazadoras, parkas, abrigos y jerséis desde un 30% de descuento y hasta el 50%. Los mismos productos de Pedro del Hierro también están de Pre Black Friday en la web oficial.

Black Friday en Springfield

Springfield también se suma a la campaña de Black Friday con descuentos de hasta el 50% en su catálogo y con un mínimo de 30% de descuento. Abrigos, vestidos, pantalones y todo lo que necesitamos para renovar nuestro armario a buen precio.

Ofertas de GHD en Black Friday

Las ofertas de GHD son unas de las más buscadas, puesto que sus productos tienen una calidad reconocida. Para este Black Friday han activado descuentos de hasta el 30% en planchas de pelo, secadores y otros artículos para lucir el cabello a nuestro gusto.

Black Friday en Women'Secret

Women'Secret tienta a sus usuarios este Black Friday con descuentos de hasta el 50% en una selección de productos. Así, es el mejor momento para renovar tu ropa interior y las prendas de homewear.

Viernes Negro en Etam

Otra firma de ropa interior y pijamas que está de Black Friday es Etam con rebajas de hasta el 50% en su catálogo. Por ello, el Viernes Negro es una buena oportunidad de renovar este tipo de ropa.

Viernes Negro en Lidl

El popular supermercado se suma a la celebración del Black Friday con descuentos de hasta el 60% en algunos de sus productos que incluyen desde freidoras de aire hasta robots aspiradores.

Black Friday en Decathlon

Hasta un 40% de descuento en su catálogo. Esto es lo que ofrece Decathlon en su Black Friday en el que podemos encontrar desde zapatillas para entrenar hasta relojes y tecnología deportiva. ¿Te lo vas a perder?

Viernes Negro en Rowenta

Rowenta ha activado sus Black Weeks en las que se puede conseguir una selección de productos con un 20% de descuento. Así, es una buena oportunidad de adquirir los mejores dispositivos para el hogar, desde aspiradoras sin cable y centros de planchado hasta planchas de pelo y recortadoras.

Oferta de Black Friday en Moulinex

La marca de pequeños electrodomésticos se suma a esta fiesta con el Pre Black Friday de Moulinex donde encontramos una selección de su catálogo al 20% de descuento. Freidoras de aire, batidoras, robots de cocina y mucho más a precios black. ¿Te lo vas a perder?

Viernes Negro en Delonghi

Si necesitas renovar tu cafetera, el Black Friday de Delonghi es una buena oportunidad de hacerlo con descuentos de hasta el 40%. De hecho, hay ofertas en las que puedes ahorrar hasta 100 euros en un modelo superautomático.

Black Friday en Dyson

Hasta 200 euros de descuento en tecnología Dyson. Esto es lo que ofrece la marca en su Black Friday para quienes quieran apostar por sus innovadores productos. Desde aspiradoras sin cable hasta secadores muy afamados, sin olvidar de los dispositivos de aire.

Viernes Negro en Leroy Merlin

El pre Black Friday de Leroy Merlin ha comenzado para los miembros de su club, en el que puedes registrarte de forma gratuita. Una vez dentro, podrás acceder a descuentos exclusivos del 15% en espejos led, platos de ducha o elementos decorativos, además de descuentos en sus productos.

Ofertas 'black' en Taurus

Taurus celebra sus Black Days con descuentos de hasta el 25% en productos seleccionados. Para ello, hay que usar el código BLACK25. Además, ofrece promociones en otros de sus productos como cafeteras y robots de cocina cuyo porcentaje de rebaja aún es mayor.

Viernes Negro en Braun

El Black Friday de Braun nos permite conseguir descuentos de hasta 250 euros en sus mejores productos. Para ello, hay que introducir el código BLACKFRIDAY. Esta, por ejemplo, es la rebaja de la depiladora de luz pulsada Silk-Expert Pro. También se puede aprovechar para conseguir una afeitadora.

Viernes Negro en Tefal

Quien necesite renovar sus herramientas culinarias debe acudir a Tefal para disfrutar de las Pre Black Weeks de la marca. En esta promoción, ofrece el 20% de descuento en una selección de productos con el cupón PREBLACK20.

Ofertas de Black Friday en Tassimo

Cafeteras hasta un 71% de descuento. Esto promete Tassimo en su Black Friday donde, además, en algunos packs ofrece una cafetera de regalo. Merece la pena echar un vistazo a su web, puesto que hay cafeteras que de costar 175 euros, ahora están por 50.

Black Friday en Create

Unos de los pequeños electrodomésticos más prácticos y bonitos del mercado están con ofertas de Black Friday de hasta el 50%. Se trata de los de la marca Create, conocida por sus líneas de diseño y a juego. Tostadoras, cafeteras, sandwicheras y mucho más a buen precio.

Gigting Friday en Nespresso

El Black Friday de Nespresso tiene su propio nombre: el Gifting Friday, con descuento de hasta 40 euros en café por la compra de cápsulas. Así que no hay excusas para levantarte por la mañana y no tener café.

Black Friday en Aliexpress

El precursor del Singles Day y gigante de Alibaba también se suma al Black Friday con descuentos de hasta el 80% en miles de artículos de invierno. Si el markeplace ya se caracteriza por tener precios más que competitivos, en Viernes Negro tira la casa por la ventana.

Black Friday en ToysRus

Sus majestades de Oriente saben que el Black Friday es una buena oportunidad para conseguir descuentos en juguetes. Para ello, ToysRus ha activado en todos los juguetes un descuento del 50% en la segunda unidad hasta el 27 de noviembre.

Descuentos 'black' en Suunto

El Black Friday de Suunto nos permite ahorrar hasta 150 euros con descuentos de hasta el 35% en relojes y auriculares deportivos. Así, puedes conseguir la mejor tecnología para tus entrenamientos.

Black Friday en Back Market

El mercado de los reacondicionados de calidad se suman a esta celebración. Para esta ocasión, el ecommerce ofrece hasta 20 euros extra por vender tu electrónica que ya no usas.

Todo para tu hogar a precios 'black' en Conforama

Si necesitas renovar tus muebles o tu colchón, el Black Friday de Conforama es la oportunidad perfecta para hacerlo. En el ecommerce podemos encontrar descuentos de hasta el 60% en todo su catálogo. Los armarios, por ejemplo, cuentan con ofertas de hasta el 35%. Al ser una inversión más elevada, el ahorro que se consigue es bastante elevado.

Black Friday en La Redoute

Hasta un 50% de descuento en el Black Month de La Redoute. Así es la promoción que el ecommerce nos presenta tanto en su sección de hogar como de moda. Así, es la mejor oportunidad de renovar nuestro vestidor, pero también de apostar por nueva decoración para casa, todo ello a precio de ganga.

Pre Black Friday en Sprinter

Hasta el 28 de noviembre, Sprinter activa sus ofertas del Pre Black Friday con descuentos de hasta el 40% en productos de su catálogo. Después también ha confirmado que su promoción de Viernes Negro será del 29 al 30 de noviembre. Así, puedes aprovechar y renovar tu calzado deportivo, el textil o los complementos necesarios para ello.

Black Friday en Guess

Directamente en la cesta, Guess ofrece un 30% de descuento en su Black Friday Week. Así, podemos ahorrar en la compra de prendas de calidad y con estilo.

Black Friday en Hawkers

La popular marca de gafas nos sorprende con un 3x1 en su catálogo como promoción de Black Friday. Así, los modelos más novedosos y los clásicos que siempre triunfan nos salen ahora más baratos.

Viernes Negro en Pepe Jeans

Invertir en unos vaqueros de calidad merece (¡y mucho!) la pena, por lo que el Black Friday de Pepe Jeans es una buena oportunidad para hacerlo. La marca ha activado hasta el 2 de diciembre promociones en prendas de mujer, de hombre, de niña y de niño como jeans, chaquetas, sudaderas y calzado.

Converse y su Black Friday

La icónica marca de zapatillas se suma a la celebración del Black Friday con descuentos de hasta el 40% en su catálogo. Además de algunos de los modelos más populares, también encontramos ropa en oferta.

Ofertas de Black Friday en Nike

Desde renovar las zapatillas de running hasta incluir en nuestro armario un nuevo conjunto deportivo y, todo ello, con descuento. Esto es posible en el Black Friday de Nike, donde han rebajado parte de su catálogo.

Viernes Negro en Foolocker

La tienda multimarca Footlocker celebra su Black Friday Week con descuentos desde el 20% al 50% en todo su catálogo. Esta oferta está activa tanto online como en tiendas físicas.

Viernes Negro en Krack Online

Renueva tu calzado a mejor precio en el Black Friday de Krack Online. Allí ofrece hasta un 50% en modelo tanto para él como para ella y para niños, todo siguiendo las tendencias de la temporada.

Black Friday en La Tostadora

Con un 20% en todo su catálogo por la compra de dos artículos, La Tostadora nos anima a lucir camisetas con mensajes positivos o divertidos.

Black Friday en Primeriti

La web de ventas flash de El Corte Inglés también se suma al Black Friday con un 20% adicional en todas las compras. La compra mínima debe ser de 50 euros, pero con los ofertones que encontramos en la web vas a querer aprovecharlo.

Ofertas en escapadas con Weekendesk

El sector de viajes, aunque vivirá una gran jornada de descuentos el próximo Travel Tuesday, también aprovecha el Black Friday para ofrecer grandes descuentos. Este es el caso de Weekendesk que ofrece hasta el 50% de ahorro en tu próxima escapada.

Hasta 50% en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés

Y para muestra, otra firma del sector viajes que celebra el Viernes Negro. Viajes El Corte Inglés ha activado su campaña de Adelántate al Black Friday del 4 al 24 de noviembre, con descuentos de hasta el 50% en sus paquetes vacacionales o servicios o los pago financiados.

Ofertas en Vaya Cruceros

Aunque en VayaCruceros.com no han activado sus ofertas de Black Friday, encontramos interesantes promociones para ahorrar hasta 750 euros en nuestro próximo viaje con los Cruceros Royal Caribbean.

Black Friday en Destinia

Destinia permite a sus usuarios reservar sus próximas vacaciones a buen precio. Así, hasta el próximo 1 de diciembre, ofrece hoteles con buenas tarifas, vuelos sin gastos de gestión y coches con descuento.

Viernes Negro en eDreams

Hasta el 2 de diciembre, eDreams ofrece ofertas en vuelos y promociones por su Black Friday 2024. Así, el hotel, los billetes de avión y hasta el coche de alquiler de tus próximas vacaciones puede salirte ahora mucho más barato.

Black Friday en Logitravel

Logitravel ofrece hasta un 30% de descuento en tus próximas vacaciones. Aprovéchalo para contratar grandes viajes, cruceros u hoteles para tus escapadas.

Black Friday en Freshly Cosmetics

Con descuentos de hasta el 45%, el Black Friday de Freshly Cosmetics nos invita a renovar nuestro neceser con cosméticos naturales. Eso sí, el máximo descuento estará temporalmente en algunos productos seleccionados e irá pasando de unos a otros por lo que, si te convence alguno, no dejes pasar la oportunidad.

Black Friday en Sephora

El Black Friday 2024 de Sephora permite conseguir productos seleccionados de su catálogo con descuentos del 25%. Desde maquillaje hasta accesorios y perfumes, merece la pena aprovechar este momento comercial.

Ofertas de Viernes Negro en Yves Rocher

Hasta un 50% de descuento podemos encontrar en el Black Friday de Yves Rocher, por lo que podemos conseguir productos para nuestro rostro o perfumes con este porcentaje. También es buen momento para las compras navideñas, cuyos packs están al 20%.

Descuentos 'beauty' en Perricone

Los productos favoritos de la marca de belleza están ahora con un 25% de descuento por el Black Friday de Perricone. La oportunidad perfecta de cuidar de nuestra piel con productos que minimizan los signos del envejecimiento. Como ejemplo, nos quedamos con el contorno de ojos iluminador de vitamina C y ácido ferúlico.

Hasta el 80% de descuento en el Black Friday de Primor

Primor ha activado su campaña de Súper Precios Black, donde se puede encontrar hasta un 86% de descuento en toda su web. Así, es el momento perfecto de renovar tu perfume, el maquillaje o de apostar por los productos de cosmética que siempre triunfan.

Black Friday de Clarins

Un 35% de descuento en toda la web. Así es el tentador Black Friday de Clarins, donde podemos encontrar desde algunos de sus sérums más famosos hasta calendarios de Adviento y productos de cosmética.

Viernes Negro en Kiko Milano

El Black Friday de Kiko Milano no puede gustarnos más a la hora de renovar nuestro neceser: por la compra de tres productos... ¡te llevas tres de regalo! Solo tienes que elegir al menos 6 productos y añadirlos a la cesta y los tres de menor importe te saldrán gratis hasta el 2 de diciembre.

Black Friday de 3ina

La popular marca de cosmética ya ha activado su Black Friday con un 25% de descuento en todo su catálogo, a excepción de algunas ediciones y propuestas. Así que puede ser tu oportunidad de conseguir alguno de sus famosos pintalabios o productos de cosmética.

Lookfantastic y su Viernes Negro

En el Black Friday de Lookfantastic podemos renovar el neceser con productos que están con descuentos de hasta el 50%. En esta promoción podemos encontrar marcas tan populares como Yves Saint Laurent, Lancôme, Cholé o The Ordinary, entre muchos otros.

Descuentos en Douglas

El Black Friday de Douglas llega, por el momento, con los mejores descuentos en Foreo. Así, hasta el 8 de diciembre, se pueden conseguir las herramientas beauty más famosas con descuentos de hasta el 54%. Así, por ejemplo, el dispositivo Ufo, pasa de costar 219 a 99 euros.

Black Friday en Pure Niche Lab

Otra de las firmas beauty que ya han comenzado su Viernes Negro es Pure Niche Lab, con descuentos de hasta el 50% para renovar el neceser con nuestras marcas favoritas. Nosotras elegimos la crema facial de noche regeneradora, que nutre y reafirma.

Viernes Negro en Medik8

La belleza ha sido uno de los primeros sectores en sumarse al Black Friday. Medik8 ha activado un descuento del 20% en todos sus productos excepto kits. Desde su popular Crystal Retinol hasta otros cosméticos para conseguir una piel radiante.

Green Friday en Rituals

Para darle un giro al Black Friday, en Ritual han activado su campaña de Green Friday, en la que podemos encontrar un 20% de descuentos en todas las recargas para evitar el malgasto en envases. Esto incluye barritas aromáticas, ambientadores para el coche, sérums, limpiadores y mucho más.

Black Friday de Khiels

El Black Friday de Khiels ofrece hasta un 30% de descuento en todo su catálogo y, además, si te registras puedes conseguir un 15% de descuento extra.

Viernes Negro de Corazona

El cupón Black24 da acceso a un 35% de descuento en el catálogo de Corazona hasta el 2 de diciembre o hasta agotar existencias. Aprovecha para conseguir paletas de sombras o bases de maquillaje a buen precio.

Black Friday en Maquillalia

Otra web multimarca con las mejores ofertas de Black Friday es Maquillalia. De hecho, en su Viernes Negro podemos encontrar hasta el 30% en algunos productos de marcas como Freshly Cosmetics, Saigu o Naconi, entre otras.

Promoción 'black' en Tienda Animal

Conseguir lo mejor para nuestras mascotas a buen precio ahora es posible en las Black Weeks de Tienda Animal. Allí, han activado hasta un 33% en alimentación (de marcas como Royal Canin o Advance) y desde un 15% en accesorios para nuestras mascotas. De hecho, las arenas para gatos tienen un 50% de descuento en la segunda unidad y juguetes alcanzan un 50%.

Myprotein y su Black Week

Myprotein convierte su Viernes Negro en una Black Week con un 50% de descuento en casi todo con el código ESCYBER. Por ello, aprovecha para comprar proteína, barritas o snacks y hasta ropa deportiva.

Black Month en Promofarma

Cuidar de nuestra piel y de nuestra salud a buen precio es posible con Promofarma, donde han activado su Black Month con descuentos de hasta el 50%. Marcas como Isdin, Avene, La Roche Posa o Sesderma están dentro de la promoción.

Ofertas en los favoritos de Atida Mifarma

Otra farmacia que se suma a los descuentos de Black Friday es Atida Mifarma, que rebaja un 15% los productos más virales del momento. Las mejores marcas en cosmética facial, en vitaminas, en productos para bebés y en higiene están ahora en oferta.

Descuentos de Black Friday en Hunkemoller

El sector de la lencería y la ropa interior también se suma a la celebración del Viernes Negro. La marca Hunkemoller ha activado algunas ofertas como un 25% en algunos de sus sujetadores o el 50% en una selección de su gama deportiva con un gasto mínimo de 20 euros.

Black Friday en Casa del Libro

Con devoluciones hasta el 31 de enero, la Casa del Libro ofrece un Black Friday con libros desde 5,65 euros, libros electrónicos, papelería y ediciones especiales con regalo incluido.

El mes del hombre en Myhixel

La marca de salud íntima masculina no ha activado ofertas de Black Friday al uso, sino que, para celebrar el mes del hombre, ofrece desde un 10% de descuento en toda la web.

April Plants y su campaña 'black'

Nunca son suficientes plantas las que tenemos en casa y en April Plants nos animan a incluir alguna más con los descuentos de sus Blacks Days que alcanzan hasta el 50%. Así, conseguir una costilla de Adán o un Ave del Paraíso sale ahora mucho mejor de precio.

Special price de Black Friday en Cash Converters

Además de encontrar los mejores precios, en el Black Month de Cash Converters encontramos un descuento extra del 10% en miles de productos.

Black Friday en Pc Box

Pc Box se suma al Black Friday anticipado con descuentos cada día en una categoría diferente. Así, hasta el 24 de noviembre, ofrecen ofertas únicas cada jornada. Después, a partir del 25, disfrutaremos de la campaña de Black Friday, y del 2 al 8 de diciembre se suman a la CyberWeek.

Early Black Week de Foodspring

El código BLACK15 da acceso a un 15% de descuento en el Early Black Week de Foodspring. Además, incluyen regalos por pedidos mínimos como shakers.

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