Cuándo comienza el Black Friday de Amazon en 2024: estas son las mejores ofertas que ya están disponibles

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Desde el 21 de noviembre, el gigante del comercio 'online' ya cuenta con descuentos de Viernes Negro en productos para el hogar, dispositivos electrónicos y mucho más.

Las ofertas de Viernes Negro en España ya han comenzado en muchos comercios. De hecho, el Black Friday 2024 de Amazon, uno de los más esperados, dio el pistoletazo de salida el 21 de noviembre. Así, hasta el próximo 2 de diciembre se podrán acceder a grandes descuentos en todo su catálogo.

Como en otras ocasiones, el marketplace vuelve a adelantar sus descuentos unos días antes de la fecha oficial que es el 29 de noviembre. Así, los expertos ahorradores ya tienen la mirada puesta en su web, donde hemos podido encontrar ya grandes ofertas, por ejemplo, en sus dispositivos Amazon. Por ejemplo, el Echo Pop está ahora por 20 euros.

Además, el gigante del comercio online ha ampliado sus devoluciones hasta el 6 de febrero para que podamos aprovechar y adelantar nuestro regalos de Navidad.

Esta es nuestra selección, pero, si no quieres que se te escape ninguna oferta, en 20minutos.es vamos a estar buscando y ofreciendo en directo los mejores descuentos del gigante de las compras online para que seas el primero en descubrirlos... ¡y adquirirlos! Si no quieres perderte nada, también puedes suscribirte a la newsletter de 20deCompras donde encontrarás una selección de los mejores chollos.

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En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.