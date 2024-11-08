La newsletter de 20deCompras, el truco para encontrar las mejores ofertas de Black Friday

Semanalmente te acercamos una selección de descuentos que no puedes dejar pasar y, para este Viernes Negro, rastreamos por ti los 'ecommerce' para que no te pierdas ni una promoción.

El Black Friday 2024 ya ha comenzado en España, puesto que algunos comercios ya han activado sus ofertas black. Aunque la fecha oficial de celebración es el próximo 29 de noviembre, son muchas las tiendas en las que se pueden disfrutar de promociones durante todo el mes. Por ello, en 20deCompras ya estamos seleccionando a diario las mejores promociones para no dejar pasar ninguna.

Sabemos que tanta información puede abrumar y no resulta fácil encontrar entre tanto ruido las ofertas que estamos buscando, por mucho que tengamos una wish list perfecta. Además, merece la pena estar al tanto de los descuentos, puesto que pueden ayudarnos a ahorrar en nuestras compras navideñas. Por ello, tenemos el truco para que triunfes en el Black Friday sin morir en el intento.

En nuestra newsletter encontrarás una selección de los mejores chollos de este Viernes Negro (y de otras campañas promocionales) que llegarán a tu correo. Suscribirte es sencillo: basta con hacer clic en este botón, iniciar sesión en 20Minutos y darse de alta en la newsletter de 20deCompras. Allí, semanalmente enviamos las mejores ofertas, pero, en jornadas de especial relevancia como Black Friday, afinamos aún más nuestro ojo ahorrador para ayudarte a encontrar las mejores ofertas. ¿Nos acompañas en este 2024?

Cómo encontrar las mejores ofertas de Black Friday

El Black Friday ya no es solo una jornada de ofertas, sino que son muchos los ecommerce que extienden sus descuentos a todo el mes. Por ello, durante todo noviembre podemos encontrar auténticos chollos en muchas marcas. Así que, para ponértelo fácil, en 20deCompras vamos a realizar un seguimiento exhaustivo con el que seleccionaremos los mejores descuentos.

Estos serán los que recibas en nuestros envíos semanales. Así, los que ya forman parte de este club de ahorradores, ya han podido recibir algunas de las primeras ofertas de Viernes Negro, como el robot aspirador que está 140 euros más barato o el sérum de retinal que todas quieren para lucir una piel impecable.

Sin embargo, de cara a la celebración especial del Black Friday, nuestra cobertura se amplía y, junto a los envíos habituales ofreceremos otros especiales que puedan servir de ayuda para encontrar las grandes rebajas que nos deje el Viernes Negro de 2024. De hecho, si eres de los que quiere cazar las primeras ofertas o aprovechar las últimas del día, puedes acompañarnos en la medianoche del 24 de noviembre, donde empieza la gran jornada de ofertas del año y, por supuesto,… ¡no estamos dispuestos a perdérnosla!

Si todavía tienes ganas de más, recuerda que con este día black no se acaban las ofertas: nos vemos el día 2 de diciembre con la celebración del Cyber Monday

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