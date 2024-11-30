Hasta cuándo dura el Black Friday 2024 de Cecotec para aprovechar sus ofertas

Los robots de cocina y otros electrodomésticos con descuento en Black Friday 2024.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

La marca española mantiene sus descuentos más allá del 29 de noviembre para quienes quieren comprar pequeños electrodomésticos, como el robot aspirador Conga o el de cocina Mambo.

Una de las campañas de Black Friday más interesantes de este 2024 en España ha sido la de Cecotec, que nos ha dejado descuentos en freidoras de aire o robots aspiradores que barren y friegan el suelo. Aunque los dispositivos tecnológicos continúan siendo uno de los favoritos de esta jornada black, los gadgets para el hogar siempre son un top ventas, por lo que no nos extraña el triunfo de la firma española.

Famosa por sus freidoras de aire o su robot de cocina , esta marca ofrece pequeños y grandes electrodomésticos a buen precio. Y ahora, gracias al Viernes Negro, aún se pueden conseguir más baratos. De hecho, en 20deCompras ya habíamos echado el ojo a algunos productos que estábamos deseando encontrar en oferta.

De hecho, todavía podemos conseguir grandes descuentos en su catálogo hasta el próximo 2 de diciembre. Así que, conviene no dejar escapar una oferta interesante para evitar que ya no volvamos a encontrarla a ese precio. ¿Te ayudamos a elegir tus compras del Black Friday 2024 de Cecotec?

Los favoritos de Cecotec ahora con descuento

Por menos de 270 euros, hoy puedes conseguir el robot aspirador más popular del catálogo de Cecotec: el Conga 9590 Spin Revolution Ultra Power. Un modelo 4 en 1 que barre, aspira, pasa la mopa y friega para que el suelo de casa siempre esté impecable; sobre todo, si se activa su tecnología de navegación láser o su sistema de vaciado higiénico. También destaca por su buena potencia de succión, por su autonomía de dos horas y por su rebaja, gracias a la cual ahorras 120 euros si lo compras ahora.

Es específico para eliminar la suciedad y los pelos de las mascotas. Cecotec

Su moldeador de pelo multifunción, Bamba CeramicCare 14in1 AirGlam Aluminum, recuerda al popular Dyson Airwrap, con el cual comparte alguno de los 14 accesorios que incluye para lucir siempre pelazo. Con los cabezales con revestimiento de cerámica y keratina, esta herramienta de peluquería moldea, riza, peina, seca y elimina el efecto frizz. ¿Se puede pedir más? ¡Sí! Que esté rebajada 20 euros.

Tiene tres velocidades, tres temperaturas y control inteligente del calor. Cecotec

Aunque parece que las airfryer son las únicas protagonistas de la cocina, desde hace algunos meses hay un electrodoméstico que le hace la competencia: las cafeteras superautomáticas que muelen el grano de café y lo convierten en la bebida perfecta. Como ocurre con la Cremmaet Compactccino de Cecotec. Esta máquina, además de contar con un diseño muy bonito, tiene una presión de 19 bares, display táctil para facilitar su manejo, un depósito de agua de 1,1 litros y un descuento del 20%.

Su potente bomba de presión de 19 bares extrae todas las cualidades del café y consigue la mejor crema y un aroma único. Cecotec

Cabe destacar que, aunque estos productos han sido seleccionados porque ofrecen un descuento interesante para estar entre los favoritos de Cecotec, no son los únicos a los que les han aplicado rebajada. De hecho, entre las ofertas del Viernes Negro, pueden encontrarse patinetes, freidoras de aire, frigoríficos o televisiones. Así que, no pierdas la oportunidad de descubrir el Black Friday 2024 de Cecotec: ¡merecerá la pena!

Las mejores ofertas del Black Friday de Cecotec

Aunque los productos destacados sobre estas líneas son algunos de nuestros favoritos, el Black Friday de Cecotec nos deja descuentos que merece la pena aprovechar. Por ello, seleccionamos por ti otros chollos que no deberías dejar pasar.

¿Cuánto dura el Black Friday en Cecotec?



Cecotec ya ha puesto en marcha su campaña de Black Friday. Cecotec/20Minutos

Además de adelantar sus descuentos de Viernes Negro a principios de mes, Cecotec también confirmó que su Black Friday se extendería hasta el 2 de diciembre, abarcando el CyberMonday.

No obstante, por el momento desconocemos si se sumará a las ofertas tecnológicas o si, por el contrario, apuestan directamente por las compras más navideñas. Y es que, no hay que olvidar que la época de regalos está a la vuelta de la esquina, por lo que conviene aprovechar cualquier oportunidad para ahorrar.

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