Dónde conseguir una buena aspiradora sin cable desde 70 euros gracias a las ofertas de Viernes Negro

Una aspiradora sin cable es una alternativa muy práctica para hacer la limpieza del hogar más fácil y efectiva.

El precio, junto con los watios y la potencia, es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de elegir este pequeño electrodoméstico básico en la limpieza del hogar donde destacan marcas como Xiaomi, Cecotec o Dyson.

La limpieza del hogar acapara gran parte de nuestro tiempo libre y, por ello, buscar herramientas que nos ayuden a realizarla de forma efectiva es indispensable. De hecho, los productos top ventas del Black Friday en España siempre encontremos algunas aspiradoras sin cables. Su potencia de succión y su facilidad de uso les han catapultado a la fama, siendo incluso más deseadas que los también populares robots aspiradores que, sin embargo, siguen siendo grandes aliados, sobre todo si apostamos por modelos que también friegan el suelo.

Por ello, son muchos los usuarios que se preguntan qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar una aspiradora. Los watios y la potencia de succión son dos de los parámetros a tener en cuenta y, aunque la desventaja de las aspiradoras sin cable es su autonomía, en el mercado hay modelos que cuentan con la suficiente batería como para cumplir con la tarea.

También es interesante sopesar los modelos de las marcas más populares como Dyson, Cecotec o Xiaomi, entre otros. Y, por supuesto, el precio. Aunque sabemos que hay inversiones que merecen la pena, nunca está de más intentar encontrar buenos modelos por menos dinero. Y en el Viernes Negro ahora es posible con las ofertas que hemos encontrado para conseguir aspiradoras sin cable baratas.

Conga Rockstar de Cecotec, por menos de 250 euros

Este modelo ofrece una potencia de succión de 310 AW. Cecotec

Cecotec es una de las empresas españolas cuyos pequeños electrodomésticos son de los más demandados. En su Black Friday hemos encontrado el modelo Rockstar 12500 Stellar Aquapet Flex rebajado 100 euros. Así, por menos de 250 euros podemos conseguir un dispositivo con una succión de 310 AW y una potencia de 700 watios. También destaca su autonomía de 100 minutos y porque friega a la vez que barre.

Este modelo, además, incluye accesorios, entre ellos, una boquilla para cepillar a las mascotas y evitar que el pelo esté por el suelo. También es interesante el kit de cepillos para el coche.

Aspirador escoba de Taurus por 80 euros

Este modelo se transforma rápidamente. Amazon

Uno de los aspiradores sin cables más económicos que hemos encontrado en el Black Friday es el modelo de Taurus HS 2.900, una opción que está al 34% de descuento en Amazon. Ofrece una autonomía de 50 minutos y un filtro EPA para la calidad del aire. Se convierte fácilmente en una aspiradora de mano.

Incluye dos cepillos para todo tipo de suelos y accesorios, tanto para muebles y tapicerías como para las ranuras. Su depósito es de 650 mililitros.

Una aspiradora Dyson 200 euros más barata

Este modelo incluye cepillo cabezal con LED. El Corte Inglés

Dyson es una de las marcas favoritas para la limpieza del hogar y sus aspiradoras sin cable son las más famosas del mercado. Eso sí, requieren una mayor inversión que merece (¡y mucho!) la pena. En el Viernes Negro de El Corte Inglés hemos encontrado el modelo V15 Detect Absolute 200 euros más barato.

Esta opción ofrece un cepillo con luz LED para que ni una mota pase desapercibida. También nos gusta porque ajusta la potencia según las necesidades de limpieza y por su gran potencia de succión. Además, incluye accesorios para convertirse en una solución completa para el hogar.

Aspirador Xiaomi por poco más de 70 euros

Este modelo incluye accesorios. Media Markt

La marca Xiaomi nos tiene acostumbrados a ofrecer productos con muy buena relación calidad precio. Muestra de ello son los móviles, como uno de sus últimos lanzamientos, que cuesta menos de 150 euros. Por ello, sus aspiradoras verticales no iban a ser menos. Por ejemplo, la Vacuum Cleaner G20 Lite, un modelo con 45 minutos de autonomía, cuesta ahora poco más de 71 euros en Media Markt.

Pese a ser una de las aspiradoras más baratas del mercado, ofrece un sistema de filtración en cinco etapas y una potencia de aspiración de 18.000 PA. Cuenta con un cepillo multisuperficie que es pato para alfombras, moquetas y todo tipo de suelos, pero también incluye una boquilla dos en 1 para textiles y rincones.

Un aspirador de Rowenta por menos de 120 euros

Este modelo ofrece hasta 45 minutos de autonomía en modo eco. Amazon

Otro modelo de gran calidad es Rowenta XPert 6.60, una opción versátil que incluye un gatillo Boost para las zonas que requieren de mayor limpieza. Por el Black Friday de Amazon está ahora rebajado un 40%. Destaca por una potencia de 100 watios y por ofrecer una autonomía de 45 minutos.

Este modelo también se convierte fácilmente en aspiradora de mano e incluye accesorio para limpiar sofás y tapicerías, otro para ranuras y dos cepillos para limpiar superficies sin dañarlas.

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