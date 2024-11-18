Cecotec se adelanta al Black Friday con este robot aspirador que barre y friega en tiempo récord

Este modelo se puede programar para que limpieza las zonas que queremos en los horarios convenientes.

Haciendo la competencia a modelos conocidos como el de Xiaomi, Rowenta o iRobot, la Conga 9590 es ideal para limpiar el polvo de cualquier suelo (alfombras incluidas) a un precio asequible.

Desde hace una década, se han convertido en el auxiliar de limpieza del hogar que necesitábamos: son capaces de eliminar el polvo y la suciedad del suelo sin que nos levantemos del sillón. Los mejores robots aspiradores para dejar la casa limpia haciendo el mínimo esfuerzo son los favoritos de los usuarios, superando, incluso, a las escobas verticales o las aspiradoras sin cable. Por eso, cuando llega la temporada de rebajas, como el Black Friday, la búsqueda de modelos en oferta se dispara.

Y nosotros sabemos cuál podemos comprar más barato. El Conga 9590 Spin Revolution Ultra Power, de Cecotec, está rebajado un 33% en sus primeras jornadas de adelanto al Viernes Negro. Un modelo cuatro en uno, que además de aspirar friega, que hace mapeos inteligentes, que tiene una autonomía de 240 minutos y que puedes conseguir por menos de 300 euros. ¿Se puede pedir más?

Oferta en el robot aspirador Conga más popular

Es específico para eliminar la suciedad y los pelos de las mascotas. Cecotec

Con navegación láser para asegurar una limpieza precisa y eficiente, este robot aspirador Conga es capaz de generar un mapa para navegar de forma precisa y limpiar eficazmente hasta el último rincón, haya o no haya luz natural o artificial suficiente. Además, como no solo barre y aspira, sino que también pasa la mopa y friega, los resultados son completos y no requieren que vayamos detrás perfeccionando su trabajo.

Cabe destacar que su autonomía es uno de los puntos fuertes indiscutibles de este modelo: puede limpiar hasta 240 metros cuadrados sin tener que hacer parones. Lo que supone, aproximadamente, 240 minutos de trabajo 'non-stop' con los que olvidarnos de algunas de las tareas más pesadas de casa.

Ficha del Conga 9590 Spin Revolution Ultra Power

Funciones: aspira, barre, friega y desincrusta con sus mopas Spin

aspira, barre, friega y desincrusta con sus mopas Spin Potencia de succión: 10.000 Pa

10.000 Pa ​Batería : 5200 mAh (240 minutos de autonomía, barriendo; 200, fregando)

: 5200 mAh (240 minutos de autonomía, barriendo; 200, fregando) Mapeo: sí, con limpieza personalizada

sí, con limpieza personalizada Autovaciado: sí, con depósito para hasta 12 semanas

Cabe destacar que este robot aspirador es capaz de hacer una limpieza completa sin parones, ya que su gran autonomía le permite limpiar hogares de unos 100 metros cuadrados en modo Turbo y sin parones. Asimismo, es capaz de acabar con todo tipo de limpieza, desde la mota de polvo más diminuta hasta el rastro de pelos que deja nuestra mascota.

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