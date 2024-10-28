Estos son los productos que siempre arrasan el Viernes Negro (y que debes fichar este año)

El Black Friday 2024 es el mejor momento para comprar a mejor precio tecnología, hogar, belleza y mucho más: hay muchos productos con descuentos que, además, se pueden convertir en el regalo de Navidad perfecto.

El próximo 29 de noviembre se celebra el Black Friday 2024: un año más, todos los usuarios buscaremos las mejores ofertas que reúne esta fiesta que nació en EEUU, pero que se ha extendido a todo el mundo. También conocida en España como Viernes Negro, esta campaña comercial se ha convertido en la oportunidad perfecta para ahorrar en los regalos de Navidad, en los básicos del hogar y, sí, también para invertir en esos caprichos de Media Markt, Amazon o Zara con los que llevamos soñando todo el año.

Sin embargo, y aunque las ganas de ahorrar solo van en aumento, tendremos que esperar a que lleguen las primeras ofertas. Tiempo que debemos aprovechar para rastrear los precios actuales de los productos que queremos comprar, revisar las nociones básicas de ciberseguridad para comprar sin riesgos y para analizar cuáles fueron los superventas del año anterior. Y es que, posiblemente, protagonicen algunas de las mejores ofertas de Black Friday de 2024.

Desde 20deCompras te contamos cuáles fueron los favoritos de nuestros usuarios el año pasado para que los tengas en cuenta y los añadas a tu lista de deseos. Aspiradoras sin cables, zapatillas, básicos para el hogar: ¡te lo contamos todo!

La aspiradora sin cables de Rowenta: un chollo

La potente aspiradora sin cables X-Force Flex 14.60, de Rowenta. Rowenta

Uno de los productos más interesantes para la limpieza del hogar de los últimos años, y con perdón de los robots aspiradores, son las escobas verticales. Capaz de limpiar de suelo a techo, estas herramientas se adaptan a las necesidades del hogar, con autonomías de cerca de una hora y con potencias de succión suficientes para eliminar el polvo de todo tipo de suelos, textiles y otras superficies.

Aunque hay otras marcas, como Dyson, que captan la atención de los usuarios, el año pasado vimos cómo los modelos de Rowenta triunfaban en Black Friday. Uno de nuestros favoritos, el X-Force 14.60 que, además, ahora incluye con su compra una base de almacenamiento y carga; y todo, por menos de 400 euros. ¿A qué precio estará el Viernes Negro?

El Fire TV Stick de Amazon: superventas en noviembre

Este dispositivo es uno de los más vendidos de Amazon. Amazon

El mando que consigue, en un clic, que cualquier televisión sea smart no necesita presentación. Desde la versión Lite, arriba destacada, hasta los nuevos modelos en 4K y wifi 6, los Fire TV Stick se han convertido en uno de los productos favoritos de Amazon. Por eso, no es de extrañar que algunos acumulen más de 19.000 buenas valoraciones y ostenten el máximo de estrellas doradas posible.

La 'air fryer' de Cecotec, por menos de 60 euros

Cecofry Full Inox 5500. Amazon

Aunque hay otras marcas, como Cosori o Create, que también consiguen llamar la atención de los usuarios, el pasado año Cecotec se posicionó como una de las favoritas para conseguir una freidora de aire buena y barata. De hecho, aún mantienen a precios de Black Friday algunos de sus modelos más populares, como ocurre con la Cecofry Full Inox 5500.

Con una capacidad de 5,5 litros, esta freidora sin aceite permite cocinar hasta 600 gramos de un alimento de una sola tanda, consiguiendo el crujiente perfecto con el mínimo aceite, pero con el máximo sabor. Además, tiene preinstalados 8 menús para que puedas utilizarla con rapidez y asegurando, siempre, el resultado esperado.

Las Adidas Gazelle: ¿rebajadas este Black Friday?

Las Adidas Gazelle se ha erigido como un icono del estilo atemporal. Adidas

Aunque el año pasado fueron las Adidas Samba las que consiguieron causar furor entre los usuarios, la temporada otoño-invierno 2025 dicta que es otro el modelo de la marca que conviene tener en el radar del ahorro. Hablamos de las Adidas Gazelle, modelo unisex disponible en todos los colores en la web oficial. Estas zapatillas son el básico de armario perfecto, características por su empeine de ante suave y flexible y la suela de goma.

De hecho, cabe destacar que uno de los puntos fuertes de estas zapatillas es la disponibilidad de tonos que hay disponibles: azul, amarillas, naranjas, verdes y muchos más. Todos pensados, tal y como afirma Adidas en su web oficial, para darle una "estética actual que combina a la perfección con prendas informales".

Pastillas del lavavajillas de Finish: la oferta favorita

Consigue hoy este 'pack' 12 euros más barato. Amazon

Los productos no perecederos suponen un porcentaje muy importante del total de las ventas del Viernes Negro. Y no es de extrañar: invertir en papel higiénico, café, pañales y toallitas de bebé y otros básicos del hogar rebajados nos asegura un ahorro interesante en la lista de la compra habitual. Pero, entre todos ellos, hay uno que, año tras año, se convierte en uno de los superventas del Black Friday: hablamos de las pastillas del lavavajillas en general, y de las Power All in One, en particular.

Aunque también están disponibles en otras webs, como la de Carrefour o El Corte Inglés, es en Amazon donde más suelen rebajarlas. Por ejemplo, aunque ahora el precio del paquete de 110 supera los 27 euros, se espera que dentro de unas semanas podamos comprarlas por menos de 16 euros. Es decir, que ahorremos 10 euros en su compra.

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