Adiós suciedad: hemos encontrado la solución definitiva para limpiar sin esfuerzo a precios de Black Friday

La limpieza del hogar es una de las tareas domésticas más costosas.

Se trata de una aspiradora sin cables que está 150 euros más barata y que nos permite eliminar el polvo y las bacterias del hogar, incluso en aquellos en los que viven mascotas.

Mantener limpio nuestro hogar requiere de invertir varias horas en realizar cada una de las labores que, en conjunto, consiguen una casa libre de suciedad. Así, aunque no es la tarea doméstica que más odiamos en España (gana por goleada la plancha), a nadie le apetece llevarla a cabo. Por ello, nos aliamos con productos todo en uno que facilitan este quehacer. Sin embargo, nuestras favoritas son las aspiradoras sin cable, unos dispositivos que esperamos encontrar con descuentos en el Black Friday.

Estos dispositivos han conseguido que aspirar el suelo sea una tarea rápida y efectiva gracias a su potencia de succión y otras prestaciones. Por ello, se han convertido en uno de los productos más buscados en jornadas de descuentos como el Viernes Negro, que este año se celebra el próximo 29 de noviembre. No es de extrañar porque es entonces cuando podemos encontrarlos muy rebajados.

Sin embargo, Rowenta no quiere hacernos esperar hasta el último viernes del mes para ofrecernos una aspiradora sin cables a precio de Black Friday. Se trata de su modelo 11.60, de gran succión, que ahora está 150 euros más barato.

La solución de limpieza única para tu hogar

Esta aspiradora sin cable ofrece una limpieza potente en todas las superficies. Rowenta

Este modelo ofrece una gran potencia de succión, una de las características más importantes de una aspiradora sin cable. De hecho, cuenta con un motor digital que ofrece una potencia máxima de hasta 130 watios, para una limpieza profunda. Además, cuenta con soluciones Animal Care, como un mini cepillo motorizado, para que sea el complemento perfecto para casas con mascotas.

También nos gusta por su autonomía de hasta 45 minutos de limpieza potente y constante y por su diseño flexible que nos permite alcanzar las zonas de debajo de los muebles sin agacharnos. En su pantalla de control se puede adaptar la potencia en tres velocidades, en función de las necesidades de cada rincón del hogar. Incluye accesorios intercambiables para ser una solución para todo la casa. Entre ellos, destaca el cabezal Deep Power Led, con luz para que ni una mota de suciedad pase desapercibida.

Pero si por algo nos gusta este modelo, además de por su precio competitivo, es porque la compra incluye una estación de carga. En ella, además de recargar la batería del dispositivo, podemos almacenarlo junto con los accesorios, permitiendo un mayor orden en el hogar.

Este 'pack' está 150 euros más barato. Rowenta

Características de la aspiradora sin cable de Rowenta

Potencia : 130 airwatts

: 130 airwatts Batería : 25,2 V

: 25,2 V Filtración : hasta el 99,9% de polvo

: hasta el 99,9% de polvo Depósito : extragande, de 0,9 litros (100% lavable)

: extragande, de 0,9 litros (100% lavable) Accesorios : mini cepillo eléctrico para el pelo de mascotas, boquilla para ranuras para las zonas más inaccesibles, cepillo para tapicerías, una base de carga y dos cepillos integrados

: mini cepillo eléctrico para el pelo de mascotas, boquilla para ranuras para las zonas más inaccesibles, cepillo para tapicerías, una base de carga y dos cepillos integrados Peso: entre 1,2 y 2,4 kilos

¿Cuántos watios tiene una buena aspiradora sin cable?



Aunque la potencia de succión es el claro indicativo de la calidad de estos dispositivos, los watios que esta tenga también indicarán su capacidad para dejar la casa impecable. Así, una buena aspiradora sin cables debe sobrepasar los 1.100 watios de potencia. Incluso en el mercado hay modelos que sobrepasan los 3.000 watios.

En cuanto a la potencia de succión, lo ideal es encontrar una con un mínimo de 400 vatios, puesto que si es más baja no rendirá como necesitamos para nuestro hogar.

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