Estos son los productos de limpieza que podemos comprar ya a precios de Black Friday

A la hora de conseguir le mejor resultado debemos optar por los productos que nos ayudan a conseguirlo.

Los artículos para el hogar son los favoritos en jornadas de descuentos como el Viernes Negro, pero ahora se pueden conseguir a buen precio, si no quieres esperar hasta finales de noviembre.

Todavía quedan unas semanas para que comience de forma oficial el Black Friday, que este año se celebra el 29 de noviembre en España, pero ya estamos pensando en el ahorro que queremos lograr. Y es que se trata de una de las citas comerciales más importantes del año, que da el pistoletazo de salida a las compras navideñas y permite conseguir grandes descuentos.

Uno de nuestros máximos objetivos es conseguir todo lo necesario para la limpieza de nuestro hogar, puesto que, ya que no nos queda otra que invertir tiempo en ella, queremos llevarla a cabo con las mejores soluciones. Y no somos los únicos, ya que las pastillas de lavavajillas son uno de los productos estrella de estas jornadas.

Estos artículos suelen estar sujetos a interesantes rebajas que muchos usuarios aprovechan para ahorrar en la cesta de básicos de la compra. Pero, ¿cuáles son los productos que no pueden faltar? Nuestra recomendación es que los añadas a tu lista de deseos para ver cuándo bajan de precio para el Black Friday.

Productos de limpieza para comprar en Black Friday

Pastillas de lavavajillas de Finish. Son las favoritas de los usuarios, en concreto, el pack de Finish de 110 pods que es eficaz incluso con las manchas más difíciles y la suciedad incrustada. Por ello, es uno de los productos que más se buscan durante la jornada del Viernes Negro.

Este 'pack' incluye 110 pastillas. Amazon

Papel higienico de Scottex. Otro de los productos básicos del hogar que siempre triunfan en estas jornadas es el papel higiénico. En concreto, triunfa el pack de 96 rollos de Scottex con suaves capas para ofrecer un cuidado completo.

Este 'pack' cuenta con 96 rollos. Amazon

Robot aspirador Cecotec. Ahora que ya conocemos todas las bondades que ofrecen, la mejor opción es decantarse por un modelo con base de autovaciado para retrasar el mantenimiento del dispositivo. Uno de los favoritos es el Conga 2299 Ultra Home X-Treme, que también friega, aspira y barre.

El depósito de este modelo para la suciedad es de tres litros. Cecotec

Limpia lavadoras de Colon. Son muchos los que aprovechan las rebajas del Viernes Negro para apostar por los productos de limpieza general. Los que limpian los electrodomésticos son unos de los indispensables, aunque les prestemos menos atención. Este es el caso del limpialavadoras de Colon, un pack de tres unidades para mantener este electrodoméstico limpio y evitar que la ropa salga con olores.

El mantenimiento debe realizarse una vez al mes. Amazon

Cómo hacer una limpieza general de la casa

Las limpiezas generales son de los momentos más temidos en muchos hogares, puesto que se suelen reservar para ocasiones puntuales al año. Sin embargo, cuando llegan, no hay quien tenga ganas de acometerla. Claro que son necesarias para garantizar el orden y la limpieza de todos los rincones de la casa. Por ello, es beneficioso para la salud y la mente. Esto incluye mover muebles, siempre con este truco para evitar dejarnos la espalda en el intento, limpiar los techos, organizar armarios y cajones y otra serie de tareas laboriosas pero muy necesarias.

Para empezar, debemos centrarnos en cada una de las estancias para ir por orden y sin dejar todo a medias. Así, es momento de deshacernos de trastos y objetos que no usemos. También es una buena oportunidad para implementar algunos de los trucos para mantener el orden en casa, como los organizadores de armario o el dispensador de latas para la nevera. Se debe prestar atención a los techos y a las paredes, dos de los grandes olvidados en las limpiezas habituales, repasar las ventanas, eliminar las manchas y eliminar los ácaros de los textiles.

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