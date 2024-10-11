Black Friday 2024: cuándo se celebra en España y las webs con los mejores descuentos

Ya no queda nada para el Viernes Negro, una de las citas comerciales más esperada del año en la que podemos encontrar grandes descuentos en tiendas como Media Markt, Pc Componentes, Dyson y muchas más.

Como cada año por estas fechas, empezamos a descontar los días que quedan para uno de los eventos comerciales más importantes. Se trata del Black Friday 2024, que este año se celebra en España el 29 de noviembre, fecha en la que podemos decir que se inaugura la temporada de compras navideñas. Durante la jornada, podremos disfrutar de los mayores descuentos del año en infinidad de ecommerce. Pero, ¿cuántos días dura el Viernes Negro?

Aunque tradicionalmente esta cita se ha celebrado después del día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es decir, el último viernes de noviembre, son ya varios años los que hemos podido disfrutar de promociones durante todo el mes. Así, el Black November ofrece a los usuarios interesantes descuentos para ahorrar en su lista de la compra, en caprichos o en las primeras compras de Navidad. Por ello, se puede decir que el Black Friday dura más de 24 horas.

Grandes comercios como Media Markt, Amazon, Dyson o Pc Componentes, entre muchos otros, rebajan sus catálogos a precios de ganga, ya que, en algunos casos, los productos alcanzan el 90% de descuento. Una vez conocemos las fechas y descuentos imperdibles del Black Friday 2024, solo queda prepararse para la gran fiesta del ahorro que terminará con el Cyber Monday, con ofertas techie, y el Travel Tuesday, para conseguir el mejor precio en viajes.

Cómo aprovechar el Black Friday (¡y el Cyber Monday!)

Lo que está claro es que noviembre nos da la oportunidad perfecta para ahorrar en nuestras compras. Pero, ¿cómo aprovechar las rebajas de Viernes Negro? Es recomendable contar con una lista de deseos que nos ayude a tener bajo control los productos que queremos adquirir. Esto (y la ayuda de un comparador de precios) nos permitirá comprar a buen precio.

Además, no hay que dejarse llevar por las ofertas y pensar si realmente es lo que queremos y es el precio que estamos dispuestos a pagar. También es interesante comparar entre varios ecommerce y tener en el radar las tiendas de las que queremos conocer sus ofertas black para saber si suben los precios antes del Black Friday.

Cuándo empiezan las ofertas de Black Friday

Conviene hacer un seguimiento para observar la evolución de precios. Unsplash

Por el momento, no hay nada confirmado: solo podemos saber, tal y como apunta el calendario, que el Viernes Negro se celebrará el último viernes de noviembre, el 29; pero, todavía se desconoce cuándo empiezan las ofertas de Black Friday en todos los comercios. Y es que, como hemos apuntado, son muchos los que hacen de noviembre el mes de las promociones.

Así ha ocurrido años anteriores: durante la primera semana de noviembre, algunos ecommerce dieron comienzo al que pasó a llamarse el mes negro, como Fnac o Mediamarkt. Una campaña más larga de lo esperado que, además, tal y como ocurrirá este año, tiene como punto de inflexión, el Singles Day (Día del Soltero en español) que asegura el 11 de noviembre una jornada de descuentos exclusivos en Aliexpress, tienda precursora de este evento del calendario comercial que encanta a los que no quieren esperar al Black Friday.

Cuántos días es el Black Friday

Si nos regimos por la fecha estricta del Black Friday, los descuentos solo estarían activos, este 2024, el 29 de noviembre. Sin embargo, los ecommerce también aprovechan el fin de semana para alargar las ofertas. Pero, además, ya no hay que esperar hasta el último viernes de noviembre para comprar a buen precio, puesto que las rebajas comienzan, en algunos grandes almacenes y minoristas, semanas antes, haciendo de todo noviembre un mes black perfecto para las compras.

Así, todavía no se puede confirmar cuánto durará el Black Friday 2024, puesto que dependerá de cada tienda y marca. Sin embargo, lo que es seguro que el 29 de noviembre el Viernes Negro dejará buenas ofertas que llegarán hasta el lunes 2 de diciembre, fecha en la que se celebra el Cyber Monday, otra buena oportunidad para ahorrar, sobre todo, en compras tecnológicas.

Qué comercios tendrán Black Friday este año

Aunque todavía queda esperar a las confirmaciones oficiales, cabe esperar que los ecommerce que se sumaron el año pasado a las ofertas del Viernes Negro vuelvan a participar este año. Cuándo es el Black Friday de Amazon o cuándo comienzan las rebajas de Viernes Negro en Media Markt son algunas de las dudas más frecuentes de los usuarios. Poco se sabe acerca de cuándo darán el pistoletazo de salida a su campaña black estos comercios, pero seguro que aprovechan la tendencia de alargar, al menos, durante varios días, las ofertas para animar a los consumidores.

Junto a Amazon y Media Markt, según otras ediciones, PC Componentes, El Corte Inglés, Dyson, Zara o Cecotec son otras de las firmas que se suman a esta celebración y de la que muchos usuarios esperan los descuentos.

¿Y cuándo es el Cyber Monday?

Cuando termine el Black Friday a las 0.01 del 30 de noviembre (o tras el fin de semana para los comercios que lo alarguen), parece que ya no tendremos más oportunidades de ahorro hasta las rebajas de invierno que empiezan el 7 de enero. Sin embargo, el lunes siguiente a Viernes Negro, en este caso, el 2 de diciembre, se celebra el Cyber Monday, una nueva campaña de descuentos, sobre todo, para productos tecnológicos. Sin embargo, no solo los techies pueden disfrutar de ofertas, puesto que son muchos los comercios que mantienen buenas ofertas.

Un día después, el 3 de diciembre, se celebrará el Travel Tuesday, una oportunidad para reservar viajes y conseguir todo lo relacionado con experiencias turísticas a mejor precio.