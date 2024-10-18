Aprovecha el Black Friday: así te ayuda un comparador de precios a comprar más barato

Con la ayuda de esta herramienta se evita el pagar de más en jornadas de descuentos masivos como el Viernes Negro, que se celebra en España el próximo 29 de noviembre.

Los expertos ahorradores ya están frotándose las manos y es que no queda nada para que llegue noviembre y, con él, una de las citas comerciales más importantes del año. Se trata del Black Friday, un evento de consumo que se celebra el próximo 29 de noviembre en España. En él, los comercios rebajan a precios de ganga sus productos.

Pero, ¿cuánto suelen bajar los precios en el Black Friday? ¿Siguen siendo ofertas reales? Estas son algunas de las preguntas que los usuarios se hacen cada año, más cuando el comercio electrónico ha hecho del mes de noviembre todo un mes black en el que las promociones no solo están activas el último viernes de noviembre, sino que la mayoría tiene todo un mes de descuentos.

Y es que comprar al mejor precio requiere de cierta investigación de mercado, aunque, desde 20deCompras, tenemos un truco que nos ayuda, de verdad, a ahorrar: el comparador de precios Idealo, una herramienta en la que podemos ver el precio que los productos más populares tienen en los distintos ecommerce para adquirirlo siempre en el que más provechoso nos resulte.

Cómo comparar los precios en el Black Friday

Este tipo de comparadores son el primer paso para verificar si una tienda sube el precio antes de Black Friday, para dar la sensación de que el descuento es mayor. Por ello, los comparadores analizan todo el histórico de precios. Pero, además, disponen de funciones prácticas para jornadas de descuentos como el Viernes Negro.

Estas incluyen unas alertas de precios que avisan cuando el artículo ha bajado de precio respecto a la cifra establecida por nosotros. Por ello, si, por ejemplo, no queremos pagar más de 600 euros por un determinado portátil, podemos establecer esta alarma para que nos avise en el momento en el que se rebaja ese precio, para comprarlo entonces.

Se trata del precio ideal, un servicio en el que puedes determinar el precio máximo que pagarías por ese producto y, cuando el precio baje, recibirás un aviso. Desde la web del comparador aconsejan revisar el historial de precios para que el precio ideal sea realista.

Otra de las funcionalidades más prácticas es la lista de favoritos que nos permite tener a mano una wish list con la variación de precios durante la jornada. Además, el comparador te muestra el precio en varios ecommerce, por lo que es muy útil para saber dónde comprar a mejor precio.

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