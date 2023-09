Las pastillas de lavavajillas, producto estrella del Black Friday: ¿volverán a estar rebajadas este año?

Ahora que octubre está a punto de comenzar, el Black Friday empieza a acercarse y, si no queremos que nos pille por sorpresa, ya tenemos que pensar en nuestra wish list. El Viernes Negro, que se celebra en España el próximo 24 de noviembre, nos permite cada año ahorrar en la compra de productos, tanto caprichos como básicos. De hecho, estos últimos llevan siendo los favoritos de los últimos años, ya que muchos usuarios aprovechan para conseguir precios interesantes en artículos recurrentes que no pueden faltar en ningún hogar.

Así, productos de limpieza, pañales y toallitas en el caso de hogares con niños y artículos prácticos para casa siempre aparecen entre los top ventas de cada año. Pero si hay uno que se lleva la palma esas son las pastillas de lavavajillas, uno de los productos más buscados en estas fechas. Este básico de limpieza se ha vuelto indispensable en muchos hogares en los que el lavavajillas ya es parte de la vida diaria.

Pero no sirve cualquier opción: los usuarios prefieren las Finish Powerball Power All in 1, una opción altamente eficaz contra la grasa y contra la suciedad más incrustada. El pack más exitoso a la venta en Amazon es el que incluye 110 pastillas, por lo que esperamos que estén rebajadas en el próximo Black Friday.

Estas son unas de las favoritas de los usuarios. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Pastillas de lavavajillas Power All in 1 Descripción: Pack de 110 pastillas para el lavavajillas con poder antigrasas y quitamanchas aunque estén muy incrustadas. Funciona en aguas duras. Marca: Finish Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 25.09 Imagen:

De hecho, tras el análisis que hicimos en 20deCompras, sabemos que comprar pastillas de lavavajillas en Amazon merece la pena incluso aunque no estén en oferta, por lo que, si en el Black Friday u otras jornadas de descuentos como la próxima Fiesta de Ofertas Prime las encontramos más baratas... ¡más ahorro supone para nuestra cesta de la compra!

Conseguir pastillas de lavavajillas baratas

Aunque hay otras alternativas para dejar una vajilla impecable, las pastillas siguen siendo las grandes favoritas. Por ello, son muchos los que esperan encontrar una buena oferta sin saber que, a diario, pueden salirnos más baratas si apostamos por el servicio de compra recurrente de Amazon. Este permite volver a programar una entrega de ciertos productos, estableciendo una periodicidad, algo muy útil para productos de limpieza u otros como papel higiénico o café.

Este servicio tiene una bonificación de descuento para quienes lo usen: si te suscribes a un producto, tendrás 5% de descuento en cada compra; mientras que, si lo haces en tres o más que se entreguen en la misma dirección, obtendrás un 10% en cada uno. ¡Y con envíos gratuitos! En el caso de las pastillas de lavavajillas que también pueden usarse para limpiar la freidora de aire, la compra única nos sale ahora por poco más de 25 euros, mientras que, si optamos por la compra recurrente, nos costará 23,84 si solo nos suscribimos a este producto. Si además de las además de las pods, queremos añadir otro par de básicos a la cesta de compra recurrente, el ahorro será de un 10% en cada uno de ellos.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.