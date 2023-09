Así puedes acceder a los descuentos exclusivos de la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon para ahorrar antes del Black Friday

El último trimestre del año nos trae varias citas comerciales más que interesantes, aunque el Black Friday sigue siendo el auténtico protagonista. El Viernes Negro, que este año se celebra en España el próximo 24 de noviembre, ofrece una oportunidad única de conseguir grandes descuentos y, por tanto, de ahorrar. Sin embargo, no tenemos que esperar hasta finales de noviembre para conseguir cierto alivio en nuestra cesta de la compra, puesto que Amazon ha anunciado su Fiesta de Ofertas Prime para los próximos 10 y 11 de octubre.

Así, el gigante del comercio online adelanta los descuentos a octubre y celebra su Prime Day otoñal en estas fechas. Durante 48 horas, los usuarios podrán acceder a ofertas exclusivas en primeras marcas, tal y como ocurrió en el evento que celebraron el año pasado para estas fechas, aunque, según el marketplace, en esta ocasión habrá más descuentos. Eso sí, para poder disfrutar de estos chollos hay que pertenecer a Prime, el club premium de Amazon que ofrece ventajas a sus usuarios a diario.

Los envíos gratuitos en casi todos los productos o el acceso a servicios como Prime Video son algunas de las ventajas que los clientes del gigante del comercio online tienen de forma habitual. Además, si todavía no has probado las bondades de esta opción, Amazon te ofrece 30 días de prueba gratis en su servicio Prime, pudiendo no continuar en el club una vez finalizado este periodo. Por ello, la Fiesta de Ofertas Prime puede ser un buen momento para aprovechar el mes de prueba gratuito.

Cuánto vale la cuota de Amazon Prime

Una vez terminado el periodo de prueba, el servicio de Amazon Prime tiene un precio de 4,99 euros al mes o de 49,90 euros si optamos por el plan anual, lo que supone un ahorro del 25% respecto a la cuota mensual. Dentro de este precio, independientemente del plan escogido, se incluyen todos los servicios y ventajas del club premium del gigante del comercio online.

Para darse de alta, solo hay que crear una cuenta de Amazon o ingresar con una existente desde la página de Amazon Prime, haciendo clic en el botón con la leyenda "Empezar mi periodo de prueba gratis". Se debe registrar una tarjeta bancaria a modo de garantía, pero no se realizan cargos hasta pasados los 30 días del periodo de prueba.

Además, si eres estudiante, ser Prime es aún más barato: además de tener un periodo de prueba de 90 días, la suscripción mensual en este caso es de 2,49 euros al mes o de 24,95 euros al año. También permite acceder a planes y descuentos exclusivos para este colectivo.

Ventajas de ser Amazon prime

Envíos gratuitos en un solo día. Amazon cuenta con esta opción para hasta dos millones de productos de su catálogo, para que puedas tenerlo en casa al día siguiente de comprarlo.

Amazon cuenta con esta opción para hasta dos millones de productos de su catálogo, para que puedas tenerlo en casa al día siguiente de comprarlo. Acceso prioritario a ofertas. No solo a eventos exclusivos como la Fiesta de Ofertas Prime, sino a diario, los clientes Prime pueden acceder a descuentos antes que otros usuarios y algunos incluso de forma exclusiva.

No solo a eventos exclusivos como la Fiesta de Ofertas Prime, sino a diario, los clientes Prime pueden acceder a descuentos antes que otros usuarios y algunos incluso de forma exclusiva. Servicios incluidos en la suscripción. La plataforma de 'streaming' Prime Video está incluida en la suscripción a Prime, igual que Amazon Music o Prime Reading, para que podamos disfrutar de varias opciones de entretenimiento. En el caso de estudiantes, también hay acceso a videojuegos dentro de la cuota.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.