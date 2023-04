Si siempre que puedes estás con un libro entre las manos y una parte de tu hogar hace las veces de biblioteca, no se puede ocultar: eres un lector insaciable. Y esto se traduce en la necesidad de disponer siempre de un título que (re)leer, lo que conlleva un gasto continuo en la adquisición de nuevos volúmenes y más de un quebradero de cabeza para evitar el desorden y la falta de espacio en casa, incluso aunque contemos con trucos para organizar nuestra colección. Dado que no podemos permitirnos comprar libros al ritmo que los leemos, ni económicamente ni por espacio, hemos decidido pasarnos al formato electrónico

Aunque nos confesamos adeptos al papel, puesto que no hay sensación que igual el pasar una hoja, el olor a libro nuevo o el desgaste de haber releído el tomo mil veces, los ebooks nos han demostrado tener muchas ventajas, desde su capacidad para almacenar miles de títulos hasta la comodidad que nos ofrecen para transportarlos y llevarlos de viaje incluso aunque tengamos que cumplir con las restricciones del equipaje en los aviones y llevar solo la mochila viral de la que todos hablan. Para disfrutar de la lectura en estos dispositivos, tan solo tenemos que comprar el formato electrónico disponible en muchos títulos y añadirlo a nuestra biblioteca electrónica.

Además, hay servicios como Kindle Unlimited, el streaming literario de Amazon que agilizan este proceso: como si de una biblioteca digital se tratase, esta plataforma funciona como una suscripción a un canal de libros en el que pagas una cuota mensual de 10 euros para acceder a los millones que lo componen, además de cómics, revistas y sagas completas (¡como la de Harry Potter!). El funcionamiento es similar a los servicios audiovisuales a los que estamos acostumbrados, como Netflix o Prime Video, o musicales como Spotify. Para que podamos enamorarnos de su catálogo, igual que con otros servicios, el gigante del comercio online nos ofrece 30 días de prueba gratuitos antes de pagar la primera cuota para probarlo... ¡y no querer dejarlo nunca!

Cómo funciona a Kindle Unlimited

Darse de alta en este servicio, tanto para la versión de prueba, como para luego poder seguir accediendo, requiere tener una cuenta en Amazon que no tiene por qué ser Prime. Es decir, podemos no querer disfrutar de las ventajas de pertenecer al club premium del marketplace (como envío gratuito en miles de productos o eventos exclusivos como el Prime Day) para querer acceder a este servicio. De no tenerla previamente, esta cuenta se puede crear desde la web del propio servicio. Una vez registrado desde la web, accederemos al catálogo de libros disponibles. Ver todos los títulos solo es posible una vez hemos entrado al servicio, pero podemos comprobar si un concreto está dentro de Kindle Unlimited buscándolo en la web de Amazon: si este nos aparece con el icono de Kindle y con un precio de 0,0 euros... ¡enhorabuena, podrás leerlo en esta plataforma!

Ejemplo de cómo se ve un libro si se puede leer dentro de Kindle Unlimited. Amazon

Una vez hemos seleccionado el título, solo tenemos que descargarlo en el dispositivo que deseemos, ya sea en Kindle, el ebook propio de Amazon u otros dispositivos a través de la app del servicio. De hecho, desde esta aplicación en se puede acceder al apartado Kindle Unlimited donde aparecen los títulos del catálogo. Eso sí, aunque descarguemos cualquier propuesta, una vez terminemos el periodo de prueba gratuito y decidamos no renovar o cancelemos nuestra suscripción en algún momento, estos títulos desaparecerán del dispositivo, puesto que son un préstamo de Amazon.

Dispositivos en los que se puede acceder

Amazon, en su línea de crear sus propios dispositivos como el Echo Dot para contar con la ayuda de Alexa o el Fire TV stick para convertir una tele en smart, también cuenta con sus propios libros electrónicos. Se trata de los populares Kindle, los ebooks del marketplace que podemos encontrar en varias versiones. Una de las últimas, el modelo Scribe, para poder leer y escribir al mismo tiempo. Sin embargo, aunque la sincronización entre estos gadgets de lectura y la aplicación Kindle es instantánea, no es necesario contar con él para poder disfrutar del servicio Kindle Unlimited. De hecho, se puede acceder a él a través de su propia aplicación que se puede descargar en móviles, tablets, ordenadores u otros libros electrónicos.

