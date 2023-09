Gel, pastillas o cápsulas: ¿qué detergente para el lavavajillas supone un mayor ahorro?

El lavavajillas se ha convertido en uno de los electrodomésticos imprescindibles en los hogares. Sin embargo, y aunque nos ahorre la tarea de lavar los platos y los utensilios de cocina, hay que tener en cuenta el gasto de agua y luz que provoca al realizar esta tarea. También el gasto asociado que tiene al tener que comprar gel, pastillas o cápsulas para que la vajilla quede reluciente.

Desde la OCU han publicado un artículo con el objetivo de mostrar al público las diferencias, ventajas y aspectos negativas de usar uno u otro producto para lavar los platos en el lavavajillas.

Pastillas para lavavajillas

Las pastillas para el lavavajillas son uno de los métodos más empleados. Según informa la OCU en su página web, sus mayores ventajas residen en su eficiencia para lavar la vajilla, la comodidad que ofrece su uso y la dosis, que ya está predeterminada. En este último punto reside también su mayor inconveniente: la dosis no se puede ajustar en función a lo sucia que esté la vajilla.

Las pastillas para lavavajillas, ya sean clásicas (solo contienen detergente) o Todo en 1 (incluyen detergente, abrillantador y sal), suelen ser una buena opción, ya que su precio (21 céntimos por dosis en el caso de las Todo en 1) "coincide con el precio medio de todos los detergentes lavavajillas analizados", según la OCU, que también recomienda tener el depósito de sal lleno y ajustar bien el descalcificador del lavavajillas.

Detergentes para lavavajillas

Si tienes un lavavajillas pequeño, lo pones a media carga o tienes que lavar platos que no estén muy sucios, una buena opción para ahorrar es un detergente en gel: esto te permitirá ajustar la dosis en función de la carga que tengas o de los sucios que estén los platos.

Aunque desde la OCU aconsejan echar más de lo que ponga en la etiqueta (ya que afirman que "cunde menos de lo que te dicen"), el detergente para lavavajillas en gel puede suponer un ahorro: puedes ajustar la dosis y su precio (17 céntimos de euro por dosis) lo convierte en la opción más económica.

Sus principales desventajas residen en que la eficacia de lavado es algo menor, y es necesario medir bien la dosis para no pasarse y no quedarse corto. Aunque puede suponer un ahorro si se emplea bien, lo cierto es que no es la opción más cómoda y en algunos casos tampoco la más rentable.

Cápsulas para lavavajillas

Son los más caros, su envase exterior es de plástico y combinan componentes en formato líquido con polvo compacto. Su precio es de 31 céntimos por cápsula, y sus resultados son buenos, además de tener facilidad de uso al igual que las pastillas.

Sus inconvenientes, según la OCU, residen precisamente en su precio, su envase no está aprovechado de forma óptima (su nivel de llenado es bastante bajo y se usa más material del necesario para el envase) y además es muy sensible a la humedad, ya que pueden pegarse entre ellas y no se deben tocar con las manos mojadas, según informa la OCU.