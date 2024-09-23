Adiós a los ácaros: esta es la solución que necesitas para limpiar el colchón y las tapicerías

El polvo y las bacterias que se acumulan en este objeto pueden causar alergias y otras afecciones que pueden evitarse.

Ahora que el otoño ya ha comenzado de forma oficial en España, son muchos los que aprovechan para hacer una limpieza general del hogar. Lo más típico es hacer el cambio de armario, pero también es un buen momento para higienizar las zonas de casa que pasan más desapercibidas, como los techos. La limpieza del colchón es otra de las tareas indispensables para garantizar la salubridad y, sin embargo, no todos la llevan a cabo.

De hecho, más allá de cambiar las sábanas, son pocos los que invierten tiempo en higienizar el colchón, a no ser que se quieran quitar las manchas amarillas de los colchones con vinagre, lavavajillas y agua tibia. Sin embargo, estos artículos de uso cotidiano esconden ácaros, polvo y bacterias en su interior que deben eliminarse para evitar problemas como alergias o infecciones respiratorias.

Aunque conozcamos el secreto de los hoteles para limpiar los colchones y que se queden como el primer día, si preferimos la limpieza en seco, en 20deCompras hemos encontrado la mejor solución: un aspirador de mano especialmente diseñado para tapicerías y que ahora cuesta menos de 60 euros.

Un aspirador de mano para colchones

Esta aspiradora de mano es ultraligera y compacta para llegar a todos los rincones. Taurus

Lejos del precio de otros aspiradores, el de Taurus es una de las opciones más baratas para limpiar el colchón del mercado: cuesta menos de 60 euros, ahora que está rebajado un 33%. Una buena oportunidad para incluir un elemento básico del hogar (y del que depende nuestra salud mientras dormimos). Y es que el Textil Care está fabricado, específicamente, para mantenerlos libres de ácaros, polvo y bacterias causantes, en muchos casos, de alergias respiratorias o problemas cutáneos, como los brotes de acné.

Consigue su propósito gracias a que utiliza 300W de potencia y 10.000 Pa de succión para atrapar toda la suciedad y llevarla al centro del cepillo motorizado de una sola pasada; así como a la inclusión de una luz ultravioleta UV-C en la parte inferior para que tus colchones estén libres del 99,9% de las bacterias. Además, para salir de dudas y confirmar que el resultado es el esperado, incluye una luz LED frontal para tener más visibilidad de la suciedad y así conseguir una limpieza total.

Cabe destacar que nada de lo anterior sería posible si no fuera por el cepillo motorizado de la parte inferior, diseñado para combatir la suciedad en colchones o tapicerías de la manera más profunda y acabar con cualquier resto de ácaros, pelos, polvo, etc.

Puede que sea un hándicap para algunos, pero la aspiradora de tapicerías de Taurus sí incluye cable, a diferencia de otros modelos del mercado, pero tiene una extensión de cuatro metros para poder abarcar una cama doble entera con facilidad y llegar a cualquier rincón. ¿Lo bueno? Que la autonomía es limitada ya que no depende de baterías.

Características técnicas del Textile Care

Potencia: 300W

Tensión: 220-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia de succión: 10.000 Pa

Luz ultravioleta UV-C para eliminar bacterias

Longitud del cable: 4 metros

Capacidad del depósito: 500 ml

Cepillo motorizado de silicona

Luz LED frontal

Dimensiones producto: 14,8 x 22,3 x 20,5 cm

Peso: 1,42 Kg

Cómo limpiar y quitar manchas del colchón

Es uno de los elementos del hogar que utilizamos a diario; y, sin embargo, muchos aún no tienen claro cómo deben limpiar el colchón y cada cuánto tiempo para asegurar su salubridad. Tal y como explican en el blog de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cada vez que se cambien las sábanas, hay que aprovechar para airear el colchón y cepillar la superficie. De esta manera, aseguramos una limpieza superficial, pero continua, hasta que llegue la hora de darle la vuelta o higienizarlo en profundidad.

Para, ello, y según la OCU, lo primero que debe hacerse es colocar de canto el colchón, para retirar el polvo y asegurarse de que cae fuera de la superficie; así cuando se le pase con suavidad el cepillo (para no dañar el tapizado) no habrá que arrastrar mucha suciedad. Después, es la hora del aspirado: solo hay que escoger "la boquilla tipo cepillo de mano o, si la tiene, una boquilla especial para el colchón para eliminar el polvo de los ácaros que es la principal causa de alergias", explican los expertos. Eso sí, hay que utilizar la velocidad más suave para no estropear el colchón.

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