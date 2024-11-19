Las ofertas más irresistibles del Black Friday en MediaMarkt 2024

El comercio es uno de los favoritos para ahorrar en Black Friday.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

La tienda multimarca ofrece grandes descuentos en Viernes Negro en telefonía, informática, televisión, electrodomésticos y muchas otras categorías.

Los expertos en ahorro disfrutan ahora de su época favorita del año y es que el Black Friday ya ha dado el pistoletazo de salida en España. Lo han hecho ya varias tiendas, entre ellas, una de las más esperadas: MediaMarkt cuyo Viernes Negro 2024 empezó a principios de mes. Como cabía esperar, la tienda multimarca ha rebajado alguna de las firmas más top del mercado, como Apple, Sony, LG, Xiaomi, Lenovo, Nintendo, Dyson, Cecotec, Bosch, Philips, Huawei, Garmin, Canon...

Así, MediaMarkt es un buen sitio de referencia si necesitas renovar o comprar móviles, televisores, portátiles o pequeños y grandes electrodomésticos a buen precio. De hecho, es una de las visitas obligadas en la jornada de Black Friday, puesto que nos tiene acostumbrados a grandes descuentos que merece la pena aprovechar, ya sea para darnos un capricho o para adelantar las compras navideñas.

Para ayudarte a encontrar y a aprovechar las promociones más destacadas, bajo estas líneas hemos seleccionado las mejores ofertas del Black Friday de MediaMarkt para que ahorres dinero de verdad este Viernes Negro.

Las mejores ofertas en Apple, Xiaomi y otros móviles

Este iPhone es una de las buenas ofertas del Black Friday de MediaMarkt. Media Markt

Valoración:

Para quienes quieren apostar por los teléfonos de Apple, pero no necesitan las últimas versiones, Media Markt ha activado una oferta muy interesante en el iPhone 13. Con un descuento del 18%, este smartphone pasa de costar 609 euros a 499, lo que supone un ahorro de 110 euros. Este precio lo ostenta el terminal de 128 gigas en color medianoche, blanco estrella y verde.

Entre las características principales de este terminal encontramos una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y un sistema de cámaras profesional. También destaca su resistencia al agua y al polvo y una autonomía de hasta 19 horas de reproducción con una sola carga. Además , cuenta con conexión 5G. Claro que no es la única oferta en telefonía (ni en Apple) que merece la pena aprovechar del Black Friday de MediaMarkt. Bajo estas líneas seleccionamos otros chollos muy interesantes.

Los mejores descuentos en informática

Este modelo tiene 256 gigas de capacidad y 8 gigas de RAM. Media Markt

Valoración:

Entre las ofertas de informática que encontramos en el Viernes Negro 2024 de MediaMarkt, destaca la tablet de Xiaomi que se pueden conseguir por menos de 180 euros, gracias a la rebaja de 70 euros que tiene actualmente activa. En concreto, se trata del modelo Redmi Pad SE de 256 gigas de capacidad. Se trata de una buena opción que, con 11 pulgadas de pantalla, permite explotar al máximo su experiencia de visualización, que se completa con altavoces Dolby Atmos.

El modelo rebajado cuenta con una memoria RAM de 8 gigas y un procesador Snapdragon 680 que permite la mejor velocidad y eficiencia. También nos gusta por su reducción de la fatiga visual, para lo que incorpora tecnologías de protección. Si quieres descubrir otras ofertas en informática, bajo estas líneas va nuestra selección.

Rebajas en dispositivos para el hogar

Esta freidora de aire está rebajada un 45%. Media Markt

Valoración:

Las freidoras de aire se han convertido en los pequeños electrodomésticos más populares, pero todavía hay quien no cuenta con ellas en la cocina. Por ello, el Black Friday de MediaMarkt es la oportunidad perfecta para conseguir una. De hecho, modelos como la Crunchy Plus 7, de Mellerware, está rebajada un 44%: de costar 104,99 euros pasa a 57,99.

Este modelo de 7 litros de capacidad ofrece una potencia de 1.650 watios para preparar alimentos de forma rápida y sencilla. Incluye un cestillo antiadherente y una pantalla digital con 11 programas prestablecidos para que podamos usarla desde el principio. A pesar de que sea un ofertón, no es el único para el hogar que hemos encontrado.

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