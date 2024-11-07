Ofertón de Black Friday para la limpieza del hogar: el robot aspirador que puedes comprar 140 euros más barato

El Vacuum S12, de Xiaomi, tiene un precio habitual de 300 euros, pero está casi a mitad de precio en los descuentos de Viernes Negro que ya ha empezado la marca.

Entre las inversiones de una casa, aquellas destinadas a facilitar las tareas domésticas son las más habituales. Así, nos aliamos con dispositivos que permitan invertir menos tiempo en planchar la ropa o en limpiar el suelo. Por ello, en jornadas de descuentos como el Black Friday, que se celebra en España el próximo 29 de noviembre, estos productos son los más buscados en oferta. Sin embargo, ya no hay que esperar hasta final de mes para encontrar chollos, puesto que muchos comercios ya han activado sus descuentos black.

Este es el caso de Xiaomi, donde hemos encontrado una promoción a la que es difícil resistirse. Se trata del robot aspirador Vacuum S12, un modelo perfecto para aliviar la carga de las tareas domésticas que ahora está rebajado un 47%. Esto se traduce en que, de costar 300 euros, ahora cuesta 160, por lo que está rebajado 140 euros.

A pesar de que las aspiradoras sin cables son uno de los productos más buscados para Viernes Negro, los robots aspiradores siguen siendo muy necesarios para el mantenimiento del suelo, ya que lo realizan sin que haya que invertir ningún esfuerzo.

El robot aspirador de Xiaomi de 160 euros

Este robot está casi a mitad de precio en el Black Friday de Xiaomi. Xiaomi

Gracias a su navegación láser, este modelo ofrece un trazado de mapas rápido y preciso que ayuda a que la limpieza sea la más eficiente. Así, durante los más de 130 minutos que dura su batería, asegura un trabajo impecable y optimizado en los rincones más sucios de casa. Y, atentos, porque este modelo de menos de 160 euros no solo barre, también friega, ahorrando el tiempo que solemos invertir en esta tarea.

Además, lo hace sobre cualquier superficie (azulejos, suelos de parquet, alfombras, moquetas...) y sorteando cualquier obstáculo: su misión es acabar con la suciedad del suelo y nada lo para. Para ello se sirve de una potencia de succión de 400 Pa, un depósito de polvo de 170 ml y uno de agua de 320.

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