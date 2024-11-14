Las gafas de sol de Hawkers por 20 euros, la oferta que adelanta el Viernes Negro y que deberías aprovechar

Las gafas de sol se han convertido en un accesorio imprescindible.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

La marca de accesorios es una de las más populares y ahora están disponibles gafas de hombre y de mujer baratas y polarizadas.

Aunque ahora las horas de sol son menos en España, protegerse de él sigue siendo fundamental. No solo con crema con SPF, un cosmético que deberíamos usar a diario aunque esté nublado. Las gafas son otro de los elementos indispensables para ello que, además, se han convertido en un accesorio de moda. Sin embargo, el precio de un buen par no siempre está al alcance de todos los bolsillos... excepto si nos acercamos al Black Friday.

Esta jornada de descuentos masiva que se celebra el próximo 29 de noviembre, ya nos ha dejado algunas ofertas muy interesantes en las tiendas que ya lo han activado. Claro que, no hace falta que sea promoción de Viernes Negro para encontrar buenas oportunidades. Y este es el caso de las gafas de sol Regular Matte Black, disponibles en 32 colores y cuyo precio es de 20,99 euros.

La popular firma de gafas, aunque no ha activado su Black Friday oficial, ya ofrece descuentos de hasta el 60% en parte de su catálogo que merece la pena aprovechar aunque no sea Viernes Negro. Además, amplían las devoluciones hasta el 15 de enero para que podamos adelantar ya nuestras compras de Navidad sin tener que preocuparnos por esto.

Gafas de sol baratas de Hawkers

Este es el modelo que ahora cuesta solo 20 euros. Gafas Hawkers Matte Black

Este modelo, uno de los best sellers de la marca, cuenta con lentes polarizadas, que reducen reflejos superficiales y alivian la fatiga ocular. Además, su diseño sencillo permite obtener una montura ligera y resistente, convirtiéndose así en una propuesta atemporal apta para todo tipo de looks.

Se trata de una propuesta unisex fabricada en material bio y sostenible que incluye categoría de filtro 3 para garantizar la protección solar de los ojos. Por todo ello, merece la pena aprovechar la oferta del 30% que está activa en la web. De esta forma, podemos conseguir una gafas de calidad por 20 euros. Pero, además, investigando los colores en los que está disponible, hemos encontrado que el tono regular caramel rose gold está aún más barato y te lo puedes llevar por 18 euros.

Otras gafas en oferta

Aunque el modelo mencionado sobre estas líneas es uno de los más populares y que está a buen precio, no es el único ofertón que hemos encontrado en la web de Hawkers. Así que, si necesitas renovar este accesorio o quieres ampliar tu selección, no te pierdas estos modelos con descuento.

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