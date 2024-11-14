Volver a 20MINUTOS.ES
URGENTE

Tragedia en Bélgica: cuatro muertos, dos de ellos menores, al chocar un bus escolar y un tren

ZAPATERO

Page pide a Sánchez una cuestión de confianza o elecciones

Las gafas de sol de Hawkers por 20 euros, la oferta que adelanta el Viernes Negro y que deberías aprovechar

Las gafas de sol se han convertido en un accesorio imprescindible.
Las gafas de sol se han convertido en un accesorio imprescindible.Getty Images / iStock
20decompras
Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Ainhoa Estaregui
La marca de accesorios es una de las más populares y ahora están disponibles gafas de hombre y de mujer baratas y polarizadas. 

Aunque ahora las horas de sol son menos en España, protegerse de él sigue siendo fundamental. No solo con crema con SPF, un cosmético que deberíamos usar a diario aunque esté nublado. Las gafas son otro de los elementos indispensables para ello que, además, se han convertido en un accesorio de moda. Sin embargo, el precio de un buen par no siempre está al alcance de todos los bolsillos... excepto si nos acercamos al Black Friday.

Esta jornada de descuentos masiva que se celebra el próximo 29 de noviembre, ya nos ha dejado algunas ofertas muy interesantes en las tiendas que ya lo han activado. Claro que, no hace falta que sea promoción de Viernes Negro para encontrar buenas oportunidades. Y este es el caso de las gafas de sol Regular Matte Black, disponibles en 32 colores y cuyo precio es de 20,99 euros. 

La popular firma de gafas, aunque no ha activado su Black Friday oficial, ya ofrece descuentos de hasta el 60% en parte de su catálogo que merece la pena aprovechar aunque no sea Viernes Negro. Además, amplían las devoluciones hasta el 15 de enero para que podamos adelantar ya nuestras compras de Navidad sin tener que preocuparnos por esto. 

La balaclava se ha convertido en un básico del invierno
Estos son los abrigos rebajados que cumplen con todas las tendencias del invierno (y necesitas)

Gafas de sol baratas de Hawkers

Este es el modelo que ahora cuesta solo 20 euros.
Este es el modelo que ahora cuesta solo 20 euros.Gafas Hawkers Matte Black
Comprar por 20,99 euros

Este modelo, uno de los best sellers de la marca, cuenta con lentes polarizadas, que reducen reflejos superficiales y alivian la fatiga ocular. Además, su diseño sencillo permite obtener una montura ligera y resistente, convirtiéndose así en una propuesta atemporal apta para todo tipo de looks. 

Se trata de una propuesta unisex fabricada en material bio y sostenible que incluye categoría de filtro 3 para garantizar la protección solar de los ojos. Por todo ello, merece la pena aprovechar la oferta del 30% que está activa en la web. De esta forma, podemos conseguir una gafas de calidad por 20 euros. Pero, además, investigando los colores en los que está disponible, hemos encontrado que el tono regular caramel rose gold está aún más barato y te lo puedes llevar por 18 euros. 

Cuando las temperaturas bajan, los jerséis empiezan a ser las prendas favoritas.
Cinco jerséis de hombre desde 13 euros que necesitas para sobrellevar el otoño abrigado y con estilo

Otras gafas en oferta

Aunque el modelo mencionado sobre estas líneas es uno de los más populares y que está a buen precio, no es el único ofertón que hemos encontrado en la web de Hawkers. Así que, si necesitas renovar este accesorio o quieres ampliar tu selección, no te pierdas estos modelos con descuento. 

Ofertas en gafas Hawkers

Aprovecha la promoción de hasta el 60% en este accesorio

  • One Uptown Cristal Grey

    Rebajado un 50%, de estilo 'chunky' y en 12 colores

    Comprar por 27,50 €

  • Active Polarized White Chrome

    Al 40% de descuento, de diseño deportivo con lente polarizada

    Comprar por 26,99 €

  • Motion Polarized Black Sky

    Al 50%, por solo 20 euros y un diseño sencillo y atemporal

    Comprar por 20 € €

  • Zenith Havana Green Dark

    Al 45% de descuento, con sutil efecto 'cat eye' y gran montura

    Comprar por 30,24 €

  • Gafas Hawkers Mia Green Aurora

    A mitad de precio, con montura 'oversized' de tendencia retro

    Comprar por 22,50 €

Cada vez que compras a través de estos artículos, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Conforme a los criterios de
¿Por qué confiar en nosotros?

Más información sobre:

Mostrar comentarios