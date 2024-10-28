Cinco jerséis de hombre desde 13 euros que necesitas para sobrellevar el otoño abrigado y con estilo

Estas prendas son las favoritas cuando bajan las temperaturas y, además, encajan en todo tipo de propuestas, tanto las formales como las informales.

El armario de otoño es uno de los más versátiles que existen. Y es que debe tener prendas que ayuden a sobrellevar las típicas variaciones del tiempo en España en esta temporada. Así, en el vestidor femenino, los cárdigans y los jerséis finitos son los protagonistas. En el masculino, los polos de entretiempo comparten espacio con los jerséis, una de las prendas básicas que siempre se deben tener a mano.

Encajan en cualquier estilo, desde los más elegantes a los informales, y combinan a la perfección tanto con vaqueros como con pantalones tipo sastre. Además, algunos de ellos, sobre todo en función del tipo de cuello, admiten camisas debajo, una opción muy acertada y elegante para los días más fríos.

Para ayudarte a encontrar esas prendas que te acompañarán esta temporada, en 20deCompras hemos hecho una selección de cinco modelos 100% algodón bonitos y baratos, puesto que cuestan entre 13 y 29 euros. Con cualquiera de estas propuestas y añadiendo un buen perfume a la ecuación, conseguiremos el outfit perfecto para este otoño.

Jersey barato por 13 euros

Este jersey tiene detalles de canalé. Springfield

Confeccionado totalmente en algodón y con estructura jacquard, esta propuesta de Springfield es, actualmente, una de las más baratas. De hecho, el jersey está rebajado un 57%. Nos encantan por la combinación de la estructura con los detalles de canalé en el cuello, los puños y el bajo. Este modelo encaja tanto con vaqueros como con pantalones chinos y, por el momento, está disponible en todas las tallas, de la XS a la XXL.

Un básico de Amazon Essentials

Este modelo está disponible en más de 20 colores. Amazon

Un jersey liso es un básico de fondo de armario y en Amazon Basics hemos encontrado este jersey de cuello de pico (perfecto para lucir con camisa debajo) disponible en más de 20 colores que cumple con estos requisitos. Confeccionado 100% en algodón, cuenta con más de 26.000 valoraciones que destacan su comodidad y diseño, además de tener un buen precio. Está disponible en una gran variedad de tallas, de la XL a la 7XL grande, aunque dependiendo del diseño escogido habrá mayor o menor variedad.

Jersey de ochos

Este modelo tiene un diseño muy elegante. El Corte Inglés

Para quienes buscan algo más elegante y especial, Sfera tiene uno de los jerséis más bonitos de la temporada. Se trata de un modelo redondo en ochos y cuello caja, que está disponible en dos colores. Es 100% algodón, por lo que la calidad está asegurada. Eso sí, en este caso, las tallas están más limitadas, de la S a la XL.

Un básico de Springfield

Este modelo está rebajado un 24%. Cortefiel

Volvemos a los básicos con este modelo de Springfield que cuesta menos de 25 euros. Su composición lo convierte en un indispensable para los días más fríos, puesto que se trata de un modelo grueso confeccionado en algodón. Su diseño incluye canalé en el bajo y en los puños y una etiqueta decorativa efecto piel que ofrece un contraste con el resto de la prenda. Está disponible en cinco colores.

Jersey con efecto camisa

Este modelo tiene efecto cuello doble. Springfield

Sin alejarnos mucho del concepto de básico que pegue con todo, esta propuesta de Springfield merece la pena estar en el listado por su diseño que incluye un efecto doble cuello como elemento diferenciador. Por menos de 16 euros, nos encontramos con un diseño de estructura en varios colores que nos encanta por el contraste de su estampado.

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