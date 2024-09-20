Las prendas que necesitas para renovar tu armario este otoño están en la colección de Pedri x Springfield

El futbolista de la selección española de fútbol lanza su cuarta colaboración con la marca con un marcado carácter urbano y con todas las tendencias de la temporada.

Tras los últimos días, la necesidad de hacer el cambio de armario se hace más que evidente. Aprovechando este momento, el centrocampista del Fútbol Club Barcelona, Pedro González López (más conocido como Pedri) vuelve a colaborar con Springfield para lanzar una nueva colección. El Drop #04 ofrece un marcado carácter casual, urbano y moderno para que preparemos nuestro vestidor para el otoño.

Pese a la corta edad de Pedri (solo tiene 21 años), la relación del futbolista con la marca del grupo Tendam ya es longeva. De hecho, este otoño lanzan su cuarta colaboración de la cual es co-diseñador. En ella, están presentes las prendas favoritas del deportista, las camisetas y las sudaderas, junto a prendas tendencia de la temporada. En este nuevo lanzamiento, los joggers cargo en tejido técnico o denim son otras de las grandes apuestas, aunque la bomber varsity de paño negro acapara todas las miradas.

Respecto a la gama cromática, los tonos urbanos como el gris piedra, el verde musgo y el lavado oscuro de denim para los pantalones son los protagonistas, mientras que en las camisetas y sudaderas predomina el beige, el negro y el verde ultramar.

Como en anteriores colecciones, en este nuevo drop co-diseñado por Pedri no faltan guiños a sus orígenes, como su año de nacimiento, el 2002; y su logo personalizado. Como novedad, las palabras limitless y revolution, que recuerdan a la disciplina y tesón de Pedri en el terreno de juego, también aparecen en los diseños. Todo ello para reflejar la personalidad del blaugrana en unas prendas modernas y versátiles.

De futbolista a diseñador de ropa: las prendas más 'top'

Con el final del verano, comenzamos a desempolvar las primeras prendas de abrigo. Antes de dejar paso a parkas y plumíferos, las chaquetas en todas sus versiones serán las protagonistas de la temporada. En el terreno urbano, la clara ganadora es la bomber, una prenda clave que no ha pasado desapercibida en este nuevo drop de Pedri y Springfield. En concreto, en la colección cápsula encontramos un modelo varsity de paño negro con mangas en contraste de efecto piel y detalles como parches y bordados de las inconfundibles señas de identidad de Pedri.

Esta 'bomber' tiene efecto piel. Springfield

Aunque el también jugador de la Roja apuesta, en muchas ocasiones, por el color negro para sus prendas, en esta ocasión también se ha decantado por la tonalidad arena para alguno de sus diseños. Un ejemplo de ello es esta camiseta de manga corta en algodón en el que ha estampado su logo y la palabra limitless, una de las novedades de esta colección de otoño, que significa ‘sin límites’. Con ello, sobran motivos para apostar por esta prenda en cualquier temporada, camisetas de algodón, puesto que son prendas versátiles y cómodas para el día a día.

Esta camiseta incluye algunas de las señas de identidad de Pedri. Springfield

Para sobrevivir a esta temporada, es indispensable aliarse con prendas que empiecen a abrigarnos cuando bajan las temperaturas, por lo que las sudaderas también son una prenda imprescindible. De la colección cápsula de Pedri x Springfield nos quedamos con este modelo en tono crudo en el que están presentes la mayoría de motivos relacionados con los orígenes y la vida del futbolista. Nos encanta por diseño sencillo que nos permite incluirlo en diversos looks y, también, por el contraste de tonalidades entre el fondo y el estampado.

El contraste de colores hace de esta sudadera una prenda para acertar. Springfield

Y para terminar nuestra selección de prendas otoñales de este nuevo drop de Pedri x Springfield, rescatamos uno de los colores fetiche del blaugrana: el negro, una tonalidad que siempre es un acierto aseguro y un fondo de armario indiscutible. En este caso, nos decantamos por una sudadera sin capucha, que ofrece un estilo casual y desenfadado para el día a día. Los bordados de la prenda están realizados en el mismo color, para ofrecer un diseño sencillo y práctico.

Esta sudadera es una de nuestras favoritas de la nueva colaboración. Springfield

Para quienes prefieren los modelos más urbanos, la colección también incluye prendas con capucha en este color imprescindible. De esta forma, ofrece una prenda que combina con pantalones vaqueros, con los cargo de esta colección que estarán disponibles próximamente o unos jogger para un estilo más desenfadado. Además de por estos motivos, esta sudadera de Pedri nos ha fascinado porque el detalle bordado de la espalda se ubica en la capucha, para dar un toque más original.

El color negro vuelve a ser protagonista de la colección. Springfield

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