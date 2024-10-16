Esta es la chaqueta ultraligera que está arrasando en Lidl: cuesta 18 euros y se está agotando el 'stock'

Esta prenda de entretiempo cuenta con un diseño que incluye una parte acolchada, lo que la convierte en perfecta para estas primeras jornadas de frío.

Tras unos días de tiempo cambiante con presencia de lluvias en España, se confirma que el otoño ya ha llegado. Un hecho que se hará más evidente cuando se produzca el cambio de hora el próximo 27 de octubre. Así, nuestro armario ya está preparado para la nueva temporada y ya estamos pensando en los planes otoñales. Claro que, si son en el exterior, necesitamos prendas de abrigo que nos resguarden del frío. Lidl lo sabe y ha lanzado una chaqueta de entretiempo barata que estamos deseando tener en nuestro armario.

Esta prenda forma parte de esa ropa de entretiempo que se usa durante las estaciones de transición, entre que pasamos del verano al invierno, momento en el que las temperaturas varían y debemos contar con opciones que nos abriguen, pero que sean ligeras. Así, materiales como el acolchado y el algodón se convierten en indispensables.

De hecho, estos tejidos combinados conforman unas prendas que se conocen como chaquetas híbridas, que hace referencia a esa mezcla de materiales. Y esta es, precisamente, la razón de ser de la prenda que está arrasando en Lidl por 18 euros y que en los modelos femeninos quedan pocas unidades.

La chaqueta barata de Lidl

Esta chaqueta es perfecta para el entretiempo. Lidl

Esta chaqueta de entretiempo puede ser la mejor opción para esta temporada, pero también como capa intermedia cuando sea invierno. Dispone de impregnación impermeable para sobrellevar la inestabilidad temporal propia de la época, lo que evita que el agua traspase en precipitaciones ligeras.

La característica híbrida de la prenda viene dada de una parte central acolchada (con cremallera con protector de barbilla y resistente al viento) y el resto de la prenda de algodón. Las opciones de color, tanto para ella como para él, disponen de capucha, mientras que las negras no.

Cómo lavar una chaqueta acolchada en la lavadora

Para que no se apelmacen las plumas o los tejidos que forman el acolchado, es importante lavar correctamente este tipo de chaquetas, sobre todo si lo hacemos en la lavadora. Para empezar, todos los botones y cremalleras deben de estar cerrados. Es recomendable introducirla en la lavadora del revés.

En cuanto al ciclo de lavado, se puede usar uno de agua fría y de centrifugado suave. Para asegurarnos del bienestar de la prenda, se pueden incluir dos o tres pelotas de tenis que vayan moviendo las plumas durante el proceso.

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