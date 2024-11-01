Tres trucos para ahorrar aún más en el Black Friday 2024 de Amazon

De cara a ahorrar antes y durante el 29 de noviembre, Amazon cuenta con varias opciones que conviene conocer, desde envíos gratuitos a la opción de comprar y pagar una vez lo hayas recibido en casa.

Aún es pronto para confirmar cuándo comienza el Black Friday 2024 de Amazon, pero sí podemos garantizar que ganas de ahorrar no nos faltan. Las primeras tiendas, como Fnac que ya ha comenzado con las mejores ofertas de hasta el 50%, ya se han sumado a esta campaña. De hecho, se espera que a partir del 1 de noviembre sean muchas las webs que activen su mes black de ofertas.

Nuestra tarea ahora es confeccionar nuestra lista de deseos e incluir en nuestro radar los productos que triunfaron el año pasado y que seguro vuelven a ser de los más deseados de este año. Uno de los marketplace de referencia es Amazon que, si bien no es el único que se suma a la celebración, es uno de los favoritos para encontrar os mejores descuentos. Más si aprovechamos algunos de sus servicios para ahorrar más aún este Black Friday.

Cómo ahorrar este Black Friday

Envíos gratuitos (¡y rápidos!) por ser Prime. Pertenecer al club de Amazon tiene muchas ventajas (empezando por el mes de prueba gratis) a las que podemos sacar partido con la llegada del Viernes Negro, como los envíos de paquetes gratuitos al día siguiente. Pero, más allá de esta efeméride de descuentos, tendrás acceso a Prime Video, Reading o Gaming o a la nube de Amazon Photos, entre otros servicios.

Prueba primero, paga después. Si este Viernes Negro el calzado y la ropa van a estar en tu punto de mira, necesitas este servicio. Gracias a él, puedes recibir tus compras, probártelas en la comodidad del hogar y, una vez comprobado que son tu talla, ¡pagarlas! Y si no, solo tienes que devolverlas (¡sin que tu cuenta bancaria haya notado la diferencia!).

Compra recurrente para ahorrar en los básicos del hogar. En Amazon, también podemos adquirir básicos del día a día, como pastillas de lavavajillas, comida para mascotas, detergentes... El marketplace permite programar la compra de estos productos con una determinada frecuencia para que puedas ahorrar. Dependiendo del artículo, el ahorro puede llegar a ser del 15% si te apuntas a varias suscripciones. Tú eliges la frecuencia en función de tus necesidades.

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