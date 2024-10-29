El Black Friday 2024 de Fnac ya ha comenzado con las mejores ofertas de hasta el 50%

El 72% de los españoles espera a Black Friday para aprovechar las ofertas en tecnología.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Desde el 28 de octubre y hasta el 21 de noviembre, el 'ecommerce' activa su campaña de Viernes Negro con descuentos en informática, telefonía, sonido, imagen, hogar y mucho más.

Con el final de octubre, empiezan a aparecer las fechas y descuentos imperdibles del Black Friday 2024. Esta fiesta comercial, que se celebra en España el 29 de noviembre, ofrece algunos de los mayores descuentos del año. Sin embargo, ya hace varias ediciones que durante todo noviembre se pueden encontrar promociones. Pero lo que no esperábamos es que a finales de octubre ya pudiéramos acceder a la campaña del Viernes Negro. Y esto es lo que ha pasado con el Black Friday 2024 de Fnac.

El ecommerce ha sido el primero en dar el pistoletazo de salida al Viernes Negro con una campaña que comenzó el 28 de octubre y finalizará el 21 de noviembre. En ella, encontramos hasta el 50% de descuento en miles de productos. Este es el porcentaje de rebaja máximo que encontramos en la categoría informática. Le siguen el 40% en sonido, gaming y hogar, seguido del 30% en imagen. El 25% lo encontramos en telefonía, fotografía y electrodomésticos, mientras que el 20% lo tiene la sección deporte y movilidad.

El Black Friday 2024 de Fnac también deja descuentos en libros, cine, música, merchandising, papelería y juguetes. Si la activación de este Viernes Negro te ha pillado por sorpresa, ¡no te preocupes! En 20deCompras hemos seleccionado las mejores ofertas que ya puedes comprar en Fnac.

Ofertas Black Friday en ordenadores

Este ordenador está rebajado 300 euros. Fnac

La categoría de informática, que incluye ordenadores, tablets, monitores gaming, accesorios o impresoras, es en la que, por el momento, podemos encontrar más descuentos en el Black Friday de Fnac. Nos quedamos con el ordenador de sobremesa HP Pavilion 27. De costar 1.099 euros, ahora está rebajado un 27% para que nos lo llevemos por 799 euros.

Aunque se trata de una inversión mayor, el ahorro de 300 euros merece la pena en un ordenador con procesador Core i5 de 6 núcleos. Ofrece una pantalla de 27 pulgadas (68,6 centímetros) antirreflectante y una memoria RAM de 8 gigas. Incluye un disco duro de 512 gigas e incorpora tarjeta gráfica Nvidia GeForce MX. El sistema operativo con el que cuenta es el Windows 11.

Freidoras de aire baratas en el Viernes Negro

Este modelo tiene una capacidad de 4 litros. Fnac

Otra de nuestras categorías favoritas (y la de muchos usuarios) es la de pequeños electrodomésticos que nos permiten agilizar las tareas domésticas. En este sector, las freidoras de aire son las más buscadas y en el Viernes Negro 2024 de Fnac hemos encontrado la Xiaomi Smart Air Fryer Pro de 4 litros rebajada un 31% para que, de costar 130 euros, nos la llevemos por 90.

Este modelo, de 1600 watios de potencia, permite cocinar los alimentos eliminando el excedente de grasa. Pero, además, cuenta con características propias de un robot de cocina, como la programación con hasta 24 horas de antelación. Se conecta con una aplicación en la que podemos encontrar más de 100 recetas para sacarle el máximo partido.

Móvil barato en oferta

La memoria de este modelo es de 256 gigas a este precio. Fnac

Otro de los sectores que más provecho saca de Black Friday es el de la telefonía, puesto que son muchos los usuarios que aprovechan esta campaña para renovar su smartphone. Y no nos extraña si nos encontramos ofertas como la que tiene el Xiaomi Redmi Note 13 en el Viernes Negro de Fnac: de costar 249 euros, nos lo llevamos por 199 euros gracias al descuento del 20%.

Este modelo, de 6,67 pulgadas de pantalla AMOLED FHD+, ofrece un buen rendimiento con el procesador Snapdragon 685 y un sistema de cámaras muy eficiente, con una principal trasera de 108 megapíxeles. Este precio corresponde al terminal de 256 gigas de memoria en color negro.

Mejores ofertas del Black Friday 2024 de Fnac

Aunque los productos anteriormente mencionados son unos de nuestros favoritos, en el Viernes Negro de Fnac hay mucho más. Por ello, hemos repasado su catálogo para ofrecer aún más ofertas que no puedes desaprovechar y por las que no debes esperar a finales de noviembre.

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