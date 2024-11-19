Black Friday en Carrefour: fechas y las mejores ofertas que debes aprovechar

La web de este popular supermercado se viste de negro para ofrecer rebajas en juguetes, electrónicas y básicos del hogar.

A estas alturas de noviembre, ya son muchos los comercios de España que han comenzado sus rebajas de Black Friday. Y, los que todavía no lo han hecho, han activado sus descuentos pre Viernes Negro. Este es el caso del Black Friday de Carrefour que ha empezado con una semana previa de ofertas.

En la web del popular supermercado, se pueden encontrar ya alguna de las mejores ofertas de Black Friday para, como anuncian, "preparar tus compras de Navidad o conseguir tus productos favoritos a mejor precio". Hasta el 21 de noviembre, se celebra esta pre campaña que nos deja interesantes descuentos.

Así, encontramos televisores, teléfonos, electrodomésticos, colchones y decoración con descuentos de hasta el 60% por lo que merece la pena (¡y mucho!) ojear su web en busca de los productos top del Black Friday. ¿Quieres saber cuáles son nuestros productos favoritos pre Black Friday?

Rebajas en hogar en la web de Carrefour

Este supermercado es famoso, entre otras cosas, por lanzar buenas ofertas aplicadas a pequeños electrodomésticos, como escobas verticales, robots aspiradores, cafeteras y, también, a las conocidas air fryers. Esperamos que el próximo Viernes Negro aumenten las ofertas, pero te avisamos que hoy ya puedes comprar una freidora de aire por menos de 40 euros.

Esta freidora tiene una capacidad de 4,2 litros. Carrefour

Black Friday de Carrefour para comprar juguetes

Si hay algo por lo que nos encanta el Black Friday de Carrefour es porque nos ofrece la posibilidad de ahorrar en la compra de juguetes para Navidad. Si bien es cierto que por el momento desconocemos cuáles son los juegos que añadirán a su campaña del Viernes Negro, sí que podemos confirmar que han adelantado sus descuentos para que podamos avanzar con la carta de los Reyes Magos. Entre otras propuestas con rebaja, destaca esta cocinita de juguete de madera natural que, en vez de costar 69 euros, está a la venta por menos de 40.

Está hecho de madera de alta calidad, lo que le da un cálido e íntimo aire a la cocina. Carrefour

Aunque por el momento se desconoce la fecha oficial, cabe recodar que Carrefour sí que ha anunciado que se sumará a la campaña Black Friday 2024 y lanzará ofertas en sus productos favoritos. Para no perderte la fecha de lanzamiento, los primeros descuentos y los productos en los que sí merece la pena invertir, no pierdas de vista la guía de Black Friday de 20minutos.

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