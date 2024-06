El PP ahonda en la crisis de los socios de Gobierno y se aferra a que Sánchez no agote la legislatura

Alberto Núñez Feijóo aguarda paciente su momento. Con su liderazgo interno bien afianzado con la reciente victoria del PP en las elecciones europeas —su mejor marca de los últimos 25 años—, el presidente popular mira la crisis de Gobierno de Pedro Sánchez desde la barrera. La misma noche electoral, fuentes del PP ya auguraban aún más tensión en el bloque de la izquierda tras su descenso en las urnas. "A lo mejor, los independentistas hacen una reflexión porque ven que apoyando a Sánchez se desangran".

Un día después, coincidiendo con la renuncia de Yolanda Díaz a sus cargos orgánicos en Sumar y la presidencia de la Mesa del Parlament ya en manos de Junts, en Génova afianzaban su postura: "Empieza la descomposición de los pilares del sanchismo". Sin llegar a descartar una moción de censura, los populares se aferran a que Sánchez no agote la legislatura: "No llegará a julio de 2027".

Lo cierto es que estos pilares comenzaron a fracturarse hace semanas, cuando en plena campaña electoral dejaron solo al PSOE en su ley del suelo y de prohibición del proxenetismo. Ni aun estando por entonces la amnistía a falta del último trámite parlamentario, ni los socios independentistas ni su propia socia de coalición apoyaron a Pedro Sánchez. Y esto, a ojos de los populares, es un síntoma más del "fin de ciclo".

A una salida de Díaz que ven "impuesta" por sus socios [sobre todo Izquierda Unida y Más Madrid] añaden otra anomalía en la izquierda: "ERC pacta con la derecha de Junts y no con la izquierda de Sánchez la mesa del Parlament", lo que para el equipo de Feijóo revela que "los socios de Sánchez ya actúan contra él en el Parlament y que no será muy diferente en el Congreso de los Diputados". En definitiva, los populares aseguran que la coalición de Sánchez "se tambalea", y que "ya no tiene mayoría para seguir adelante" al haber "perdido" la mayoría social, parlamentaria y política.

Por ello, el portavoz nacional del PP volvió a exigir elecciones generales anticipadas tras la reunión que mantuvo la dirección nacional del partido. No obstante, tanto Borja Sémper como otros altos cargos del partido evitaron el debate sobre una moción de censura pese ganar las elecciones europeas y ver "quemados" a los socios de Sánchez. Como líderes de la oposición abogan por esperar a que los socios se "quemen" por completo al ver que apoyar a Sánchez "resta": "Pueden elegir durante cuanto tiempo pero no pueden salir de la olla", apuntan desde el PP.

También se desentienden del auge de Alvise

Los populares, orgullosos de creer haber aglutinado el voto desencantado del PSOE se desentienden de la aparición de una nueva fuerza que apela precisamente al hartazgo de Sánchez. Desde el respeto a sus electores, el portavoz nacional se propuso como reto ser capaces de convencerles de que a su hartazgo se le responde con sensatez y con políticas sólidas. Dicho esto, culpó a Sánchez de la implosión de esta nueva fuerza en el Parlamento Europeo y puso a esta fuerza como principal adversario de Vox. De hecho, fuentes del PP calculan que Alvise ha entrado en el Parlamento con tres escaños "por comerse" a los de Santiago Abascal.

"A lo largo de la campaña electoral, Sánchez ha mencionado a esta formación política 15 veces; quien ha trabajado más para que se acabó la fiesta entre en el Parlamento Europea ha sido Sánchez. Y es una guerra electoral que se libra en todo caso en una parte del tablero político que no nos afecta: Vox y Se acabó la fiesta", añadió Sémper.

Mientras que el PP mira también el auge de Alvise desde la barrera, culpa al PSOE de no haber tan siquiera logrado la convivencia que prometía con la amnistía visto "el bochorno" de este lunes al no conseguir la Presidencia de la Mesa del Parlament. "La Cámara autonómica la presidirá el mismo partido que la presidía hasta ahora: el de Carles Puigdemont. Y lo hace, junto a ERC, desafiando al Tribunal Constitucional y, por tanto, retomando el contexto de desobediencia institucional de hace siete años". Según los populares, Sánchez ha sufrido hoy "un duro revés en su territorio fetiche" y ahora será el independentismo "quien marque los tiempos de la investidura, poniendo las posibilidades de Salvador Illa cada vez más en entredicho y acercando las de Puigdemont".