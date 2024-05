Feijóo deja en el aire que Sánchez vaya al Senado por el caso de su mujer antes del 9-J

Alberto Núñez Feijóo evita por ahora obligar a Pedro Sánchez a comparecer en la comisión de investigación del Senado en la recta final de campaña. La Mesa de la Comisión de Investigación en el Senado sobre el Caso Delorme ha fijado varias citaciones para la próxima semana, entre las que no se encuentra la del presidente del Gobierno, al que el líder del PP anunció que llamaría hace apenas una semana.

Tal y como han informado fuentes parlamentarias, la Mesa del Senado —en la que tiene mayoría el PP— llamará el próximo martes al presidente de ADIF, Ángel Contreras, el miércoles a una ex alto cargo de Globalia, Leticia Lauffer, el jueves, a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el viernes, a la actual presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol.

"Las personas que acudirán la semana que viene son las idóneas en base a ese objetivo de conocer la verdad, por el momento procesal en el que nos encontramos". Además añaden que "a estas comparecencias se podrían sumar las de otros implicados en la trama, a través de una reunión de urgencia de la Mesa, ya sea del presidente del Gobierno o cualquier otra persona, ya que cada día conocemos nuevas informaciones sobre la trama".

Es decir, que se guardan un as bajo la manga y evitan descartar que el PP pueda obligar a Sánchez a dar explicaciones sobre las actividades de su mujer y otros casos de supuesta corrupción de su partido antes de las elecciones europeas. "El único objetivo del Partido Popular en esta Comisión es conocer la verdad de la trama de corrupción que acorrala al presidente del Gobierno. Y eso está por encima de cualquier otro interés personal o partidista", aseguran desde el PP.

Con todo ello, los populares no acaban de rematar la amenaza que han lanzado en reiteradas ocasiones al presidente del Gobierno bien porque quieran evitar dar voz al presidente en plena campaña o bien porque no quieren perder todavía su gran baza en dicha investigación. Podrían, incluso, no llegar a citar nunca a Sánchez en el Senado.

Lo cierto es que en los últimos días los populares han esquivado la pregunta que rondaba por los pasillos parlamentario: ¿Es una buena oportunidad o un peligro en plena campaña electoral? Unos y otros niegan que exista temor a que le pueda salir bien al presidente del Gobierno, pero no se atreven a atinar cuándo sería el momento más idóneo para sentar a Sánchez en una comisión de investigación.

De lo que ya advierten altos dirigentes es que en el caso de Begoña Gómez se debe centrar el foco en el reproche ético más por los delitos penales que pudiera haber cometido. "El recorrido judicial es uno, pero el hecho político sigue siendo vigente. Hay cosas siendo legales son inaceptables políticamente".