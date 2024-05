Feijóo acusa a Sánchez de tapar la condición de investigada de su mujer y este asegura que "chapotea en el fango"

La sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados ha arrancado con un intenso cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP ha acusado al socialista de tapar conscientemente la condición de investigada de su mujer, Begoña Gómez, después de conocerse que el juez instructor Juan Carlos Peinado le atribuyó dicha condición desde que admitió a trámite la querella de Manos Limpias, el 16 de abril. "Lo sabía todo y lo tapó. Cree que la prensa es ultraderechista y fango pero, señoría, mintió. Mintió en las radios, en las televisiones, cuando dijo que no se le acusaba y ocultó información cuando le pregunté si estaba investigada", le ha acusado Feijóo, apuntando que "La Moncloa está investigada por corrupción". Sánchez, por su parte, ha asegurado que todo es "fango" que Feijóo utiliza para "tapar" sus gobiernos con Vox. "Usted podrá seguir chapoteando en el fango que yo seguiré gobernando", apuntó el presidente.

Feijóo ha asegurado que el 25 de abril, cuando Sánchez se tomó los cinco días de reflexión, ya sabía que su mujer tenía condición de investigada y se lo ocultó a "todos los españoles", por lo que le ha pedido explicaciones. Sánchez ha eludido dárselas y ha afirmado que quien diseña la política de oposición del PP es Hazte Oír, "el de la motosierra", Manos Limpias, Benjamin Netanyahu y "toda la ultraderecha". "Fango, fango y más fango, señor Feijóo", replicó Sánchez, que aprovechó para arremeter contra el líder del PP por el encuentro de Santiago Abascal con Netanyahu para "animarle a continuar con los bombardeos en Rafah". "Este Gobierno es libre y ustedes son esclavos con sus pactos con la ultraderecha. Ni mil palabras de fango van a tapar los gobiernos con Vox", ha lanzado.

"No se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa", le ha reprochado Feijóo, que ha pedido a Sánchez que no use "más excusas", al pueblo Argentino, a la "noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí". "No lo use para no dar explicaciones al pueblo español", ha apuntado el líder de la oposición, que ha pedido que el presidente haga lo que "tiene que hacer" al respecto.

"Para lo que ha quedado, señor Feijóo, que venía a no insultar y a elevar el debate político", ha aseverado Sánchez, que le ha recordado que tras sus cinco días de reflexión anunció que tanto él como Abascal seguirían "activando la máquina del fango". Para Sánchez, la finalidad de ambos es "ocultar los éxitos del país" y la de Feijóo es "tapar sus gobiernos con Vox". "Van listos, Feijóo. Usted y sus socios volverán a perder las elecciones el 9J", ha sentenciado.

