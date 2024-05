Los hijos del fallecido José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes', le siguen recordando

La llegada del nuevo programa de Telecinco, Supervivientes: All Stars, está próxima. Con la selección de concursantes todavía abierta, viene a la mente uno de los que, seguramente, habría brillado. Es José Luis Losa, el ganador de Supervivientes 2017 y uno de los concursantes más carismático de los últimos años.

El cocinero murió en 2022 a los 47 años. Un lamentable suceso que se produjo tres meses después de perder a su mujer, Inma Simarro. Antes de ser encontrado sin vida, Losa ofreció una entrevista a Sálvame, donde contó cómo le había afectado perder al amor de su vida. "Me he tirado toda la vida con ella. Estoy con psicólogos y psiquiatras. Vengo aquí por ella, por recordarla y hacer un homenaje", se sinceró.

El matrimonio tenía dos hijos, José Luis e Inma, que se quedaron destrozados, pues en poco tiempo perdieron a su padre y a su madre. "Ya están juntos. Esto es lo que él quería", confesó su hija en el programa Viva la vida tras las trágicas noticias.

Dos años después de estos momentos tan trágicos para los hijos, Inma Losa sigue rindiendo pequeños homenajes en sus redes sociales a sus padres. La joven continúa teniendo una vida tranquila y alejada de los medios y, durante todo este tiempo, su mayor apoyo ha sido su pareja, Lucas.

"Tengo esa sonrisa grabada en mi cabeza. Su risa. Sus carcajadas. Sus besos sonados sin fin. Sus abrazos fuertes en los que siempre quería quedarme a vivir. Sus 'Te quiero'. Su mirada, el brillo de sus ojos. Y hasta su olor. Tengo grabado todo de ella. Y lo necesito. Hoy y todos los días. Cuánto te echo de menos, mamá. Y cuánto duele. Y aquí, sin ti, todo está roto", publicaba en su Instagram en recuerdo a su madre.

En fechas destacadas como aniversarios, cumpleaños o celebraciones los recuerda especialmente: "Supongo que ningún septiembre volverá a sonar igual. Las fiestas del pueblo tenían algo más especial que una simple orquesta esperándonos después de cenar. Os tenían a vosotros, mientras nosotros pedíamos todas las canciones que se nos pudiesen ocurrir".

Además, la joven destaca que su padre es y será siempre su ejemplo a seguir: "Esa valentía que nada ni nadie te frenaba". Por otra parte, su hermano mantiene un perfil mucho más discreto, alejado de las redes sociales.

Su muerte, tres meses después de perder a su mujer, supuso una gran conmoción entre sus compañeros del programa. Una de ellas fue Gloria Camila Ortega, que se despedía así hace dos años: "No miento cuando digo que siempre fuiste un superviviente. Estoy en shock, no tengo palabras. Pensar que hasta hace un mes estuve hablando contigo. Qué pena la vida y qué golpes da a veces, que no somos capaces de levantarnos".