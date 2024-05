Qué fue de Juanjo Mateo, el ganador de 'GH 6' que nunca explotó su salto a la fama y se planteó denunciar a la productora del 'reality'

En el año 2004, la casa de Guadalix abrió sus puertas para recibir a los trece concursantes de la sexta edición de Gran Hermano. Sin embargo, tres de ellos abandonaron el formato pocos días después de su comienzo y el programa tuvo que tirar de reservas para cubrir sus puestos.

Así, en esta edición participaron concursantes como Conrad Chase, Jani Pelegrín, Bea 'La Legionaria' o Juanjo Mateo. Este último, procedente de Alicante y con solo 25 años, resultó ganador del formato después de haber pasado 109 días conviviendo con sus compañeros en la casa de Guadalix de la Sierra.

Los cambios en la casa de 'GH' de esta edición

Dada la importancia de las pruebas que se llevaban a cabo en el patio, el equipo de producción decidió ampliarlo. Además, también se dio más espacio a la cuadra para que los animales estuvieran más expuestos.

De la misma manera, se modificó la estructura de la casa, haciendo que solo hubiera un dormitorio para todos los aspirantes. Sin embargo, había un dormitorio VIP compuesto por tres camas y un jacuzzi. Incluso, se creó un supermercado para que los concursantes pudieran hacer la compra y estar en contacto directo con los productos que adquirían.

Quién es Juanjo Mateo: de taxista a 'GH'

Con un aspecto similar a John Travolta y un sentido del humor peculiar, Juanjo Mateo consiguió conquistar el corazón de la audiencia, que le salvó de la expulsión en las cuatro galas en las que estuvo nominado para abandonar la casa.

Antes de entrar en la casa de Guadalix, Juanjo trabajaba como taxista, pero decidió aparcar su vehículo para exponer su vida y su intimidad a los ojos de miles de personas que seguían el reality cada semana.

Así, además de hacerse con el maletín de los 300.000 euros al proclamarse ganador, Juanjo encontró el amor en Gran Hermano y salió de la mano de su compañera, Diana Bartolomé; pero su idilio duró apenas unos meses, pues pronto se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como creían, pues el joven no estaba dispuesto a vender más su vida en los platós de televisión.

La guerra de Juanjo contra 'Gran Hermano'

Pese a haberse proclamado ganador del concurso, Juanjo Mateo se confirmó como uno de los personajes más críticos con el formato e, incluso, se planteó la posibilidad de denunciar a la productora, Zeppelin, por las "condiciones abusivas" del reality: "No me sentí bien pagado porque mi vida cambió. Mi intimidad me la pagaron a 90 euros diarios, un precio nada acorde con lo que perdí. Para ellos prima el interés económico. ¿Por qué nos hacen test psicológicos para entrar y no nos ponen un psicólogo los dos años de contrato para ayudarnos a situarnos en esa nueva vida?".

Al salir del formato, Juanjo realizó las entrevistas que debía para cumplir con su contrato y, tras esto, regresó a su ciudad natal: "Yo no he sido un juguete roto como otros porque tengo una familia estupenda y ser empresario me ha ayudado. Muchos me piden que les firme un autógrafo en el recibo o hacerse una foto conmigo. Los que creen que trabajar en el taxi tras Gran Hermano es un fracaso son minoría", señaló Juanjo en una entrevista.