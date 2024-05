Así es Marta Hidalgo, la hija de Tina, de 'Las Grecas', que fue dada en adopción

La participación de Marta Hidalgo en Factor X fue una sorpresa para todos. El concurso musical ha regresado a Telecinco con el objetivo de encontrar a la mejor voz de nuestro país y, para ello, el programa ha contado con Abraham Mateo, Lali Expósito, Willy Bárcenas y Vanesa Martín en el jurado.

Así, durante su mensaje ante el jurado de la edición, Marta reveló un increíble dato sobre ella misma: "Fui adoptada a los cuatro años y esta vena artística siempre la he tenido. Cuando conocí mi origen, todo cobró sentido". Tanto ella como su hermana fueron adoptadas por la misma familia, pero no conocieron su verdadera procedencia hasta que la mayor de estas se casó y pudieron ver la partida de nacimiento.

El origen familiar de Marta Hidalgo

De esta manera, en su presentación, Marta apuntó: "Me encanta cantar, viene de familia y me gustaría extender el legado". Ante esto, Vanesa Martín quiso saber si alguno de sus padres había sido cantante, a lo que la concursante señaló: "Sí, mi madre biológica cantaba profesionalmente. En paz descanse. Mi madre es Tina Muñoz, de Las Grecas".

"Fuimos adoptadas cuando mi madre ya estaba en periodo de decadencia. Tuvimos la gran suerte de que mis padres nos adoptaron juntas", agregó la aspirante que, además, explicó que descubrió su identidad en 2017, cuando, como se ha apuntado anteriormente, su hermana iba a casarse: "Ahí se veían reflejados nuestros nombres originales. Ella fue llamada Siria Muñoz Barrull y yo, Tania Muñoz Barrull".

Cómo fue su proceso de adopción

Conocer esta noticia supuso un gran impacto en la vida de Marta que, rápidamente, comenzó a investigar cómo había sido la historia de su madre y fue entonces cuando conoció la triste realidad que había llevado a Tina Muñoz a dar en adopción a sus cinco hijas: "Me impactó el gran parecido de mi madre con mi hermana melliza y ahí cuando dije: 'Dios mío, no me puedo creer que esto sea verdad'".

"El mejor reencuentro fue con mis hermanas. Yo pensaba que tenía a mi hermana melliza y ya está, pero tenía tres más. Era la parte de mi madre que me quedaba", agregó la protagonista que, junto a sus hermanas, se comprometió a permanecer en contacto con ellas y honrar el nombre de su madre.