Lali Espósito se emociona con la historia de Rosse, en 'Factor X': "Esto te transforma en un ejemplo"

Rosse entró en el plató de Factor X para demostrar su valía como artista, pero su historia hizo que ese don que tiene para la música se valorase más aún. "He sufrido abusos sexuales desde pequeña, varios años", explicó la aspirante.

La joven interpretó Dragón, de Lola Índigo con un sentimiento digno de admirar, algo que hicieron los miembros del jurado. Lali Espósito no pudo evitar emocionarse mientras cantaba: "No sabes el valor que tiene que estés acá, porque hay mucha gente que no puede hablar".

"Esto te transforma en un ejemplo, utilizando el canal más bello que puede existir que es la música", añadió la argentina. Willy Bárcenas también tuvo unas bonitas palabras con Rosse: "Tienes tanto sentimiento y lo consigues hacer tan bien, que es increíble".

La actuación de Rosse nos ha tocado el corazón ❤️‍🩹



Abraham Mateo, por su parte, recalcó la bonita sonrisa de la artista. "Se nota que te has expresado con tu alma", le dijo a la chica. "Veo a una mujer creativa, con talento que se ha rehecho a sí misma", añadió Vanesa Martín.

Todos los miembros del jurado le dieron un sí a Rosse tras su magnífica actuación y sus padres salieron para abrazarla y darle la enhorabuena en el escenario mientras los jueces se emocionaban.