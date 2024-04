Arturo Valls, en 'El Hormiguero': "Casi me despiden de 'Caiga quien caiga', Wyoming, Pablo Carbonell y Tonino me salvaron"

Arturo Valls visitó este miércoles El Hormiguero para presentar El 1%, el nuevo concurso que se estrena en Antena 3 a las 22:45 horas este mismo miércoles.

En este formato, cien concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben responder correctamente una pregunta que solo acertaría el 1% de la población.

Tras explicar la mecánica del concurso, Pablo Motos le preguntó a Valls por hijo de 15 años: "La frase que más oigo es: 'Papá, por favor...'. Es que las bromas que antes molaban, ahora le avergüenzan. Ya no soy el padre guay", afirmó el invitado.

">

El presentador también quiso recordar con Valls que casi fue chico Almodóvar: "Fui a una lectura de guion de la película Los amantes pasajeros. Estaba emocionadísimo", comentó el invitado.

"Después de dos lecturas de guion me dijeron que no era el adecuado, no daba el perfil del personaje que al final terminó haciéndolo Antonio de la Torre", explicó el valenciano.

Motos también quiso que Valls comentara el momento en que casi le despiden de Caiga quien caiga: "Después de la primera temporada me llamaron para decirme que era un reportero de segunda en un programa de primera", señaló.

"Wyoming, Pablo Carbonell y Tonino se plantaron para que siguiera, que me dieran una oportunidad y continué. La persona que me llamó la he visto alguna vez y me reconoce que metió la pata", afirmó Valls.