El minuto de oro del debate de las elecciones europeas en '20minutos': así pide cada partido tu voto para el 9 de junio

A menos de dos semanas de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio, 20minutos ha organizado este viernes un debate con los líderes de las cuatro principales formaciones. El evento ha contado con la participación de César Luena (PSOE), Pilar del Castillo (PP), Mireia Borrás (Vox) y Andere Nieva (Sumar) y se ha dividido en cinco bloques: Política exterior y defensa; Europa de derechos y libertades; Transición ecológica, energía y clima; Juventud y brecha intergeneracional; e Impacto electoral en la política nacional. Al final del debate, cada candidato ha tenido su minuto de oro para enviar un mensaje a los ciudadanos.

Pilar del Castillo: "Las elecciones no van de muros"

La primera en hablar ha sido Pilar del Castillo, quien ha manifestado que estas elecciones europeas "van de buscar soluciones para los habitantes de cada uno de los países de la UE", así como también para los distintos sectores económicos. "Se tratan de, manteniendo lo pies en tierra, poner la mirada en un horizonte de progreso y de avance", ha continuado diciendo la candidata del PP. "Estas elecciones no van de muros, ni cordones sanitarios, eso es lo más antieuropeista que se puede decir".

"Estas elecciones son una oportunidad para dejar claro que estamos en contra de ese retroceso del Estado de derecho que estamos viviendo. Como por ejemplo lo expresado en una ley de amnistía que trata de manera diferente a los españoles", ha expresado del Castillo. Posteriormente, ha indicado que se deben defender tanto la separación de poderes como la libertad de prensa. "Es una oportunidad para defender en Europa que no siga ocurriendo esa afrenta, ese retroceso del Estado de derecho", ha concluido.

Andere Nieva: "Si no votas, otros decidirán por ti"

La candidata de Sumar, Andere Nieva, ha expresado que las elecciones europeas son "clave" para el futuro del continente. "Los jóvenes no nos tenemos que conformar con una Europa gobernada por reaccionarios y negacioncitas climáticos que hipotecan nuestro futuro. No hay que conformarse con que el alquiler se coma el sueldo o con encadenar prácticas no renumeradas", ha comenzado diciendo.

Además, ha instado a los jóvenes a salir a votar al igual que lo hicieron para acampar y protestar por Palestina. "Hay que salir a votar, a defender la paz y los derechos humanos, porque sino votas otros decidirán por ti. Necesitamos una Europa verde, jóvenes en las instituciones, un planeta sano y plantarle cara a los antiderechos", ha finalizado.

Mireia Borrás: "El cambio viene de la mano de Vox"

Después ha sido el turno de Mireia Borrás. Al principio de su intervención, la candidata de Vox ha recordado a los votantes que lo que ocurre en las instituciones europeas tiene trasposición directa en España y que se necesita un cambio. "Ese cambio de rumbo solo puede venir de la mano de Vox, porque solamente Vox es capaz de hacer frente a esas agendas globalistas y poner los intereses de los españoles como prioridad frente a cualquier otra agenda ideológica", ha manifestado.

Borrás se ha comprometido a "proteger el campo de la competencia desleal, los barrios frente a la inmigración ilegal y descontrolada, y a preservar la competitividad de la industria y la soberanía energética frente a imposiciones climáticas". Asimismo, ha dicho que el PP, los socialistas y los verdes "votan juntos casi el 90% de las veces" y que Vox es el único partido que "hace frente a las agendas globalistas".

César Luena: "Participación y movilización"

El último en hacer uso de su minuto de oro ha sido el socialista César Luena. El candidato recordó que entre los principales pilares de la democracia se encuentran el debate y el ejercicio del derecho al voto. Por este motivo, ha instado a las personas a que acudan a las urnas. "Participación y movilización", ha expresado. También se ha dirigido directamente a los votantes progresistas, a quienes les ha pedido "concentrar el voto en la candidatura socialista que lidera Teresa Ribera".

"Podemos ser el primer grupo del Parlamento Europeo, estamos muy cerca de conseguirlo y si los socialdemócratas somos los primeros, por supuesto que habrá cordón sanitario para la extrema derecha", ha expresado. "Seguiremos con la Europa social, de la sostenibilidad y feminista y convertiremos a la Unión Europea en un actor global de paz y para la paz", ha concluido.