La verdadera y sorprendente razón por la que Harry se habría negado a ver a su padre, el rey Carlos III, durante su visita a Reino Unido

Harry, el duque de Sussex, visitó hace unas semanas Londres, la tierra que le vio nacer. Y, aunque todo apuntaba que haría una visita al monarca, que en estos momentos está pasando por una situación delicada, finalmente no fue así.

Debido al cáncer de Carlos III de Inglaterra, todo el mundo daba por hecho que el príncipe Harry visitaría a su padre, aunque, como se intuía desde hace días, no se producirá ese encuentro. Según publicaron desde el periódico The Telegraph, el monarca de 75 años se encontraba demasiado "ocupado" como para reunirse con su hijo menor. Todo ello a pesar de no haberse visto en los últimos dos meses.

Dicho y hecho, ya que, desde el entorno del príncipe, confirmaron la noticia. "En respuesta a las muchas preguntas y a la continua especulación sobre si el duque se reunirá o no con su padre mientras se encuentra esta semana en Reino Unido, desafortunadamente no será posible debido al programa lleno de Su Majestad", dijo a The Telegraph un portavoz de Harry. "El duque comprende la agenda, compromisos y otras prioridades y confía en verle pronto", remató.

Ahora, sin embargo, la prensa británica revela la verdadera razón por la que Harry se habría negado a ver a su padre durante su visita a Reino Unido. "Rechazó una reunión con el rey Carlos en Londres porque no incluía medidas de seguridad", explica el mismo medio anteriormente citado.

Al parecer, según la información del tabloide, Harry habría recibido la invitación de su progenitor para quedarse en una residencia real durante su estancia en Londres al no tener una residencia oficial en la ciudad, pero este la rechazó y se quedó finalmente en un hotel donde "podía ir y venir sin ser visto". En la residencia, señala el diario, la protección que Harry podía tener era la de un "lugar visible con puntos de entrada y salida públicos y sin protección policial"..