El motivo por el que el príncipe Harry, ya en Londres, no se reencontrará con Carlos III: "Confía en verle pronto"

Harry, el duque de Sussex, ya está en Londres, la tierra que le vio nacer. Y, aunque todo apuntaba que haría una visita al monarca, que en estos momentos está pasando por una situación delicada, finalmente se ha confirmado que no será así.

Debido al cáncer de Carlos III de Inglaterra, todo el mundo daba por hecho que el príncipe Harry visitaría a su padre, aunque, como se intuía desde hace días, no se producirá ese encuentro. Según publican desde el periódico The Telegraph, el monarca de 75 años se encuentra demasiado "ocupado" como para reunirse con su hijo menor cuando vuele a Londres la semana próxima y no parece que tenga intención de despejar su agenda. Todo ello a pesar de no haberse visto en los últimos dos meses.

Dicho y hecho, ya que, desde el entorno del príncipe, han confirmado la noticia. "En respuesta a las muchas preguntas y a la continua especulación sobre si el duque se reunirá o no con su padre mientras se encuentra esta semana en Reino Unido, desafortunadamente no será posible debido al programa lleno de Su Majestad", ha dicho a The Telegraph un portavoz de Harry.

"El duque comprende la agenda, compromisos y otras prioridades y confía en verle pronto", ha rematado.

Por otro lado, es sabido que la relación con su hermano, el príncipe Guillermo, y la mujer de este, Kate Middleton, tampoco está en su mejor momento. Por eso, y según ha salido a la luz, la princesa de Gales habría llegado a poner una condición para reencontrarse con Harry.

Según cuenta la experta en la Casa Real británica Ingrid Seward, es "muy improbable" que Guillermo quiera ver a su hermano, ya que "Guillermo ya tiene suficiente y no necesita más estrés". Sin embargo, afirma que es posible que Harry y Kate, que mantuvieron una relación muy cercana en el pasado, sí se vean.

Eso sí, dependerá de Kate y la energía que tenga. Además, señala la experta, si la reunión con Harry es algo que viene directamente de arriba, es bastante probable que Kate acepte reunirse con su cuñado si la petición llegara desde arriba, es decir, "si Carlos III se lo pide". Aun así, duda que el monarca le pida eso, ya que considera al monarca "un alma sensible y comprensiva", por lo que "es poco probable que pida tal favor a su adorada nuera. El momento debe ser el adecuado, y ahora no lo es".