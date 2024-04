Carlos III, demasiado "ocupado" para ver al príncipe Harry en su próximo viaje

Difícilmente vaya a ser un acto público, dada la actual relación que existe entre la familia real británica y los duques de Sussex, llegando incluso a contraprogramarse las publicaciones sobre temas tan importantes como la mermelada. Sin embargo, y debido al cáncer de Carlos III de Inglaterra, todo el mundo daba por hecho que el príncipe Harry visitaría a su padre, aunque ahora parece que no ha de ser así...

Según publican desde el periódico The Telegraph, el monarca de 75 años se encuentra demasiado "ocupado" como para reunirse con su hijo menor cuando vuele a Londres la semana próxima y no parece que tenga intención de despejar su agenda. Todo ello a pesar de no haberse visto en los últimos dos meses.

El medio, eso sí, puntualiza que, de llevarse a cabo una reunión entre padre e hijo, esta tendría que ser muy breve, a pesar de las informaciones que apuntan a que la enfermedad del soberano se está expandiendo y aquellas sobre cómo el marido de Meghan Markle quería charlar con él distendidamente y hasta ofrecerse por si era necesaria su ayuda en Buckingham Palace.

El rey, explican desde el citado medio, quizá encuentre algo de tiempo para visitar al príncipe Harry, pero, en su opinión, antes van los compromisos por su cargo: su audiencia semanal con el primer ministro Rishi Sunak, la primera fiesta de la temporada en el jardín del Palacio de Buckingham y, sobre todo, multitud de compromisos anteriores que fueron pospuestos debido a su cáncer.

Por su parte, el príncipe Harry, de 39 años, va a regresar a Reino Unido por primera vez desde comienzos de febrero, cuando viajó a Londres muy poco después de que se anunciase el diagnóstico del monarca. En esta próxima visita, el royal va a celebrar el décimo aniversario de los Juegos Invictus, que él mismo fundó, en la Catedral de San Pablo el miércoles 8 de mayo.

De producirse, sería muy parecida a la última ocasión en la que el duque de Sussex vio a su padre, pues estuvieron juntos en Clarence House menos de una hora, si bien más tarde, en una entrevista, Harry se mostró muy feliz de haber podido estar con él.

Ese gesto, de hecho, podría haber sido clave para intentar limar asperezas entre ambas partes, ya que medios como Page Six han informado que el monarca se está planteando invitar a Harry y a toda su familia al Castillo de Balmoral este mismo verano en un intento de arreglar las cosas y, sobre todo, ver a sus nietos, a quienes solo ha conocido en no demasiadas ocasiones.