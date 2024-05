Así es la desconocida relación de Rosa Villacastín y su marido, el empresario Miguel Larrea Zabálegui

Visiblemente emocionada, aunque sin perder la sonrisa a sabiendas de la nueva etapa de su vida que le espera, el pasado domingo 19 de mayo Rosa Villacastín daba a conocer, en el programa en el que actualmente ejercía como colaboradora, DCorazón, de La 1 de TVE, que se retira, que lo deja, que se jubila. Medio siglo dedicado por entero a la comunicación que ha decidido cerrar y ponerle su punto y final para, entre otras cosas, poder dedicar tiempo a otras facetas de su vida porque, si bien ha informado tantos años sobre el amor de los demás, ahora también le toca a ella disfrutar del suyo.

Precisamente era la conductora del espacio, Anne Igartiburu, quien le daba paso para tan emotivo momento. "Tú eres hoy nuestra princesa, nuestra reina y nuestro todo... ¿Te despides y te jubilas? ¿Cómo va a ser eso?". Y la periodista, nacida el 2 de junio de 1947 en Ávila, no dudaba en responder: "Sí, porque creo que ya hay que irse a disfrutar de otras cosas de la vida".

Tras levantarse y recibir el cariño de sus compañeros y compañeras, que le tenían preparada una sorpresa en forma de ramo de flores como gran despedida, continuaba. "Hay que disfrutar de todas las etapas de la vida. Ya te garantizo yo que no voy a trabajar más", agregaba, así como puntualizaba que, si se tiene que quedar con algo, se queda "con todo": "De todos estos años, me quedo con lo bueno y con lo malo, sí, porque he pasado muchos momentos malos".

Pero como las penas con pan son menos penas, también ha dado a conocer el lugar al que se irá a vivir a partir de ahora, una localidad a la que precisamente su carrera profesional la ha llevado en muy diversas ocasiones. "Y ahora a pasarlo fenomenal en Marbella que me voy a Marbella", ha asegurado la periodista sobre su futuro malagueño, ya alejada de los medios.

No se irá sola en absoluto, sino que lo hará con el hombre con quien comparte su vida desde hace más de dos décadas, el empresario vasco Miguel Larrea Zabálegui. Increíblemente para alguien que se ha dedicado tantos años y en tantos formatos —Interviú, Diez Minutos, Diario Pueblo, Extra Rosa, Sabor a ti, La ventana, por poner ejemplos en periodismo escrito, televisivo o radiofónico, además de los libros que llevan su firma— a dar noticias del mundo del corazón, muy poco se sabe de su discretísima historia de amor.

Para ello ha sido imprescindible, sobre todo, que Villacastín se ha considerado siempre una persona, como describen desde El Español, muy "celosa de su intimidad". De hecho, para dicho medio es una de las pocas ocasiones en las que ha hablado de Larrea Zabálegui. Le preguntaron, en 2022, si después de todo lo vivido, prefería "archivar recuerdos o crearlos", a lo que la periodista contestó: "Las dos cosas, como buena géminis. Mi marido siempre me dice que yo salgo a la calle y nunca se sabe dónde voy a terminar".

Y únicamente en esa frase mencionó a alguien con quien tiene en común desde el gusto por el apoyo y compromiso con los valores que consideran básicos en una sociedad, como la profesión, aunque desde diferentes ámbitos: mientras que Rosa ha ejercido el periodismo de una manera más directa, Miguel se ha dedicado al ámbito empresaria, siendo director de publicaciones como Taller de Editores, empresa que ha publicado revistas y suplementos como XLSemanal, Mujerhoy, Corazón o Código Único.

"Miguel me ha enseñado a tomarme las cosas con calma, a reflexionar, a contar hasta 10 antes de precipitarme en mis juicios, pero en lo esencial, creo que sigo siendo igual de apasionada, e incluso bastante más intransigente con las injusticias de lo que lo era cuando por edad me correspondía", confesó hace muchos años ante el cronista Carlos Pérez Gimeno. Aun así, no fue hasta una publicación en Twitter hace un par de años que el mundo descubrió que llevaba enamorada 20 años del empresario.

"Hace 19 años que contraje matrimonio con el hombre de mi vida. Se cumplían 25 años de la Constitución, y qué mejor lugar para sellar nuestro amor que el Ayuntamiento de Cádiz", escribió en la red social junto a una fotografía, la única pública en la que aparecen ambos, y que recibió más de 5.000 likes y multitud de parabienes y usuarios, algunos de ellos conocidos, dándoles la enhorabuena.

Asimismo, gracias al comentario del político José Blas Fernández se pudieron saber más detalles de aquella boda de Rosa Villacastín y Miguel Larrea Zabálegui. "Recuerdo que te casó la entonces alcaldesa Teófila Martínez. Yo estaba allí porque te preparé el salón de plenos y, al ser el primer teniente de alcalde, estuve de testigo", escribió, así como la periodista no dudó en confirmarlo: "Mil gracias. Efectivamente. Después nos fuimos a cenar al Faro [un conocido restaurante gaditano, en el famoso Barrio de la Viña], en el puerto".

Se desconoce, eso sí, si Miguel Larrea, el hombre que acabó conquistando el corazón de Rosa y que no solo es su compañero más fiel sino que también conoce todos sus secretos —incluido el pasado de su familia y el poeta Rubén Darío— y, por ende, también los secretos de multitud de famosos, tiene hijos. Lo que es seguro es que Rosa no.

"Nunca [he echado de menos tener hijos], es una decisión que siempre tuve clara. Tener hijos es una responsabilidad de por vida que yo no estaba dispuesta a asumir. ¿Egoísta? No más que quienes deciden tenerlos para satisfacer sus necesidades maternales o paternales, sus necesidades afectivas que yo vuelco en otras personas, incluso en gente que no forma parte de mi círculo familiar o de amistad", reconoció en aquella lejana entrevista.