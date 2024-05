Rosa Villacastín se retira de los medios de comunicación tras una carrera de 50 años

Rosa Villacastín ha anunciado que se jubila. Lo ha hecho en el programa D corazón de TVE, en el que participa donde la periodista, especializada en la crónica social del país, donde ha indicado que pone punto final a una carrera de 50 años en los medios de comunicación.

Villacastín, una de las cronistas del corazón más reconocidas y destacadas de España, empezó como periodista en el diario Pueblo, donde trabajo en 1970 y 1983. Después, colaboró en medios como Interviú, Diez Minutos, Antena 3 o RTVE, donde precisamente este domingo ha anunciado su jubilación.

Rosa llegó a la corporación pública en 1990 para formar parte de Esta es su casa; después, participó en programas como Pasa la vida y ¡Hola Raffaella! Tras un tiempo en otras televisiones, volvió a RTVE para colaborar en espacios como Amigas y conocidas, Lazos de sangre, La hora de La 1, Plan de tarde y D corazón.

"Creo que ya hay que irse a disfrutar de otras cosas. Hay que disfrutar de todas las etapas de la vida", ha anunciado este domingo, confirmando que no va a trabajar más y que se retira de los medios: "Me quedo con todo, con lo bueno y con lo malo", ha recapitulado sobre su carrera. "Me iré a Marbella", ha asegurado la periodista sobre su futuro lejos de los medios.