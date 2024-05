El juez abre diligencias y pregunta a Fiscalía si investigar la denuncia de Podemos para retener el buque Borkum

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha incoado este jueves diligencias previas tras la denuncia presentada por Podemos para que se investigue el contenido del buque Borkum y que sea retenido en el puerto de Cartagena ante lo que consideran "serias sospechas" de que carga armamento con destino Israel. Por eso, el magistrado ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si debe continuar la investigación.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 expone que los hechos denunciados por Podemos "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", de ahí que consulte al Ministerio Público.

La exministra de Igualdad y cabeza de lista de Podemos en las elecciones europeas, Irene Montero, explicó este miércoles ante la Audiencia Nacional que esta denuncia la han presentado para que, "de todas las maneras posibles", se impida que "esas armas lleguen al Estado genocida de Israel para cometer un genocidio".

En cuanto a las explicaciones dadas por el Ministerio de Transportes, que dice que el carguero no se dirige "en ningún caso" a Israel, según la información que consta en la documentación del buque, y que su carga tiene como destino República Checa, Montero insistió en que este país "no tiene mar" y que la información de la que disponen en Podemos es que "esas armas tienen destino a un puerto en Israel y que la empresa responsable de ese armamento es la mayor empresa de armamento militar israelí".

Dicho esto, recalcó que con esa información "hay al menos indicios" de que "esas armas podrían terminar siendo usadas en la comisión de un genocidio por parte del Estado genocida de Israel", razón por la que ha pedido que se investigue por parte de los tribunales.

"Actuamos para que la justicia actúe, para que paralice el barco e inspeccione el material militar ante la inacción del Gobierno, que tiene la obligación de cumplir la ley de comercio exterior de armas y los tratados internacionales y, por tanto, asegurar que no autoriza la transferencia de material militar que pueda ser usado en un genocidio", ha destacado este jueves Montero.

En su opinión, es necesario "asegurar que las armas que transporta el buque Borkum no van a ser utilizadas para seguir asesinando palestinos". "No hacer algo cuando se tienen competencias para hacerlo, y más ante un genocidio, nos convierte en responsables. No será en nuestro nombre y con nuestro silencio", ha advertido.