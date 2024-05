La Policía localiza en Madrid a Rebeca García, la famosa acosadora de mujeres de Venezuela

La Policía Nacional ha localizado e identificado en Madrid a los dos hermanos venezolanos buscados por acoso sexual, Rebeca y Francisco García, días después de que la Fiscalía de su país informase de que iba a solicitar su extradición.

Así lo han señalado fuentes policiales, que añaden que las autoridades venezolanas aún no han tramitado la orden de detención, por lo que no han sido arrestados.

Pasadas las tres de la tarde, un ciudadano anónimo ha llamado al 091 alertando de que había visto a los dos hermanos, cuyo rostro ha circulado de forma masiva por redes sociales después de que las víctimas denunciasen los hechos, en un supermercado del distrito de Hortaleza de la capital. Hasta allí se ha desplazado una patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes les han solicitado su documentación.

Al no poder identificarse en ese momento han sido trasladados a dependencias policiales, dónde los policías han corroborado que efectivamente se trataba de Rebeca y Francisco García.

No obstante, no han sido arrestados al no existir una orden de detención internacional vigente, dado que las autoridades venezolanas aún no han tramitado la solicitud de extradición y ésta no ha llegado a la Audiencia Nacional, órgano judicial competente para estos casos.

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, anunció el pasado viernes que había solicitado a España la extradición de los hermanos ante las sospechas de que se pudiesen encontrar en este país europeo.

Causaron "terror"

Ocurrió días después de que varias personas compartieran en redes sociales fotos, vídeos, imágenes de mensajes de texto y correos electrónicos en los que se leen insultos y ataques de una mujer identificada como Rebeca.

Es por ello que la Fiscalía ordenó abrir una investigación y su captura para esclarecer los hechos supuestamente ocurridos en el municipio de El Hatillo, en Caracas, la capital venezolana.

Según víctimas y testigos, los hermanos acosaron "a multiplicidad" de personas -particularmente a mujeres y niños- y causaron "terror a las familias", al ingresar "ilegalmente" en sus viviendas, hostigarlas y tomarles "fotos íntimas".

Saab indicó que la Fiscalía allanó el pasado jueves la vivienda de Rebeca García y sus padres, donde encontraron un pasaporte español -aunque no especificó a quién pertenece-, equipos de computación que se incautaron para investigarlos y un libro titulado Dedicado para Cocoaguirre.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía recabó el historial médico de ambos hermanos en una clínica privada de Caracas que indica que estuvieron ingresados por trastorno límite de la personalidad, trastorno mental "por consumo de sustancias psicoactivas" y psicopatía aguda.