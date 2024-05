Carlos III desvela una de las secuelas más duras que le ha dejado el tratamiento contra el cáncer

Carlos III sigue con su agenda tras recibir el alta en su tratamiento contra el cáncer. Lo último que ha hecho es entregar a su hijo Guillermo el título de Coronel en Jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército.

Este 'cargo' lo había ejercido durante varias décadas Carlos, por lo que es muy significativa su cesión al heredero. El acto tuvo lugar en una base aérea de Hampshire.

La parte más personal de su discurso ha sido cuando ha desvelado a un veterano Aaron Mappebleck, una de las peores secuelas que ha tenido el tratamiento contra el cáncer que sigue y al que se ha referido en sus palabras de agradecimiento: la pérdida del gusto.

Sin embargo, lo que más tiempo le ha ocupado es referirse al nuevo nombramiento de su hijo: "Es una gran alegría estar con ustedes, aunque sea brevemente, en esta ocasión. Pero también, me entristece mucho después de 32 años de conocerlos a todos y admirar todas sus actividades y logros a lo largo del tiempo que he tenido la suerte de ser Coronel en Jefe del Ejército", dijo el rey en su discurso.

Ha llamado la atención los elogios vertidos hacia su heredero: "Espero que vaya viento en popa en el futuro con el Príncipe de Gales como nuevo Coronel en Jefe. Lo bueno es que es muy buen piloto, lo cual es alentador".

Finalmente, un emocionado Carlos III ha dicho: "Cuídense mucho y no puedo decirles lo orgulloso que me he sentido de haber estado involucrado en esto durante todo este tiempo. Gracias".