Meghan Markle revela que sus genes son africanos casi al 50%: "Estoy muy orgullosa de ser nigeriana"

Meghan Markle y el príncipe Harry han concluido su viaje a Nigeria, donde fueron invitados por las autoridades locales y donde su fundación Archewell ha llevado a cabo diversos programas de voluntariado relacionados con la educación.

Meghan, que se ha convertido en la estrella de esta mini gira por sus orígenes africanos y por su empatía con los locales, ha hecho, además revelaciones sorprendentes, en parte, por lo bien que se ha sentido en ese país.

La duquesa de Sussex confesó que se hizo un test genealógico hace un tiempo y descubrió que sus raíces son nigerianas en un 43%. Por ello, Meghan se refirió a Nigeria el pasado sábado en una charla como "mi país" y aseguró que está "muy orgullosa" de ser nigeriana porque fue muy emocionante cuando lo descubrió.

"Cuando os escucho hablar y voy conociendo lo que significa ser una mujer nigeriana, me siento más y más halagada", explicó. "Una parte de ser afroamericana consiste en no saber demasiado acerca de tu linaje, ni de dónde vienes en concreto. Así que fue emocionante para las dos descubrir más sobre ello y comprender lo que de verdad significa".

BabaJide Sanwo-Olu, gobernado del estado de Lagos, recibe a los duques de Sussex. Sunday Alamba

La mujer del príncipe Harry puso el énfasis en que se sentía muy feliz de haber vuelto "a casa", donde ahora espera ser el "modelo de conducta que muchas mujeres jóvenes necesitan".

También se refirieron Meghan y Harruy a sus hijos, que permanecieron en California mientras sus padres recorrían el país. "Nuestro hijo tiene 5 años, como tú", dijo Harry hablando con uno de los pequeños, donde quisieron además dar visibilidad a un grave problema entre los más jóvenes: "Cuanto más se hable de salud mental, será más fácil eliminar estigmas", afirmó Harry, a lo que su mujer añadió que no hay razones para sufrir en silencio.

"Cuidad mucho de vosotros mismos", aconsejó. La duquesa recordó que desde muy pequeña siempre quiso tener hijos. "Ser madre para mí ha sido un sueño. De verdad, soy muy afortunada de tener dos niños preciosos, sanos y muy habladores", expresó. "Nuestra hija es mucho, mucho más pequeña que vosotros. Está a punto de cumplir tres años. Hace unas semanas ella me miraba y simplemente veía el reflejo en mis ojos. Y ella me dijo, 'mamá, me veo en ti'. Oh, ahora mi pequeña estaba hablando realmente, de verdad. Pero me aferré a esas palabras de una manera muy diferente. Y pensé, 'sí, me veo a ti y a mí, y tú nos ves a mí y a ti', pero cuando miro alrededor de esta habitación, también me veo a mí misma en todos vosotros".

Harry se ha integrado por completo en la población joven nigeriana. Sunday Alamba

Hay que recordar que Meghan y Harry contaron en su entrevista con la periodista americana Oprah Winfrey que cuando ella se quedó embarazada, en la casa real británica había mucha preocupación por el color de piel que tendría su hijo.

"¿Estás bromeando? ¿Una de las preocupaciones era el color de piel de Archie?", dijo boquiabierta la presentadora. "Hubo preocupaciones y conversaciones sobre cómo de oscura podría ser la piel de Archie. Me lo transmitió Harry de las conversaciones que la familia tuvo con él", contó Meghan muy afectada.