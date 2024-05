La derivada valenciana

La política española no es tan imprevisible, por más que el presidente del Gobierno nos asombre con sus performances. Sánchez continúa con rumbo fijo su política de muros y del "no es no" con todo lo que huela a derecha. Viendo la trayectoria de ERC, Podemos y Sumar, no le está saliendo tan mal la jugada.

La operación Salvador Illa ha dado sus resultados. Un "hombre tranquilo" frente a los discursos hiperbólicos de los independentistas. Ahora le queda formar gobierno y en eso Ferraz está demostrando que es capaz de todo, por muy difícil que se pongan las cosas.

En el PP la situación también es clara. Desarbolado Ciudadanos, Vox es el objetivo para alcanzar la Moncloa. Génova ha mirado más a su derecha que a su izquierda en la campaña catalana, con varias apelaciones a los nacionalistas cansados con las consecuencias del procés. Y ha adelantado a Vox, le ha comido terreno. Santiago Abascal habrá tomado nota.

Cataluña es un espejo deforme donde se mira el resto de España. Lo que ocurra en Barcelona tendrá su derivada en Madrid, y también en Valencia. En nuestra comunidad quedan tres años de legislatura, tres años es los que es previsible que se agranden las fisuras entre PP-Vox. Porque Carlos Mazón necesita a los votantes de Vox para construir una mayoría absoluta, mientras que Vox necesita generar tensión a través de las guerras culturales y políticas sobre inmigración que tanto molestan en Génova.

Eso es lo que espera el PSPV. Repetir la ‘operación Illa’ con Diana Morant. Que el ruido de Vox contagie al PP y la ministra sea la única opción para sacar a los populares del Palau de la Generalitat. Para que eso ocurra Morant va a tener que demostrar su habilidad política para forjar nuevos acuerdos con Compromís, Mónica Oltra mediante, sin que la formación naranja se vea amenazada.

Por otra parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades tendrá la difícil misión de explicar las políticas de su secretario general y presidente. Si finalmente hay acuerdo entre el PSC y los independentistas, sea cual sea la fórmula, será de complicada venta para el PSPV defender los derechos de los valencianos cuando se le da todo a los independentistas catalanes. Porque el pacto tendrá un precio muy caro.

Esto seguramente es lo que esperan los populares valencianos, que Pedro Sánchez y los independentistas les sirvan en bandeja una mayoría absoluta en la Comunitat. A Francisco Camps le fue bien con la misma política. Le pasaron factura los casos de corrupción.

Coda. La sociedad catalana y, posiblemente, la española están cansadas. La baja participación muestra desafección política. Ese es un problema común de nuestros políticos, y se lo tienen que hacer mirar.